Fecko navrhuje, aby sa časť obce mohla odčleniť cez petíciu či referendum

BRATISLAVA - Časť obce by sa mohla odčleniť od obce aj v prípade, ak by 70 percent voličov časti podporilo petíciu či miestne referendum. V novele zákona o obecnom zriadení to navrhuje poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Fecko (OĽANO). Hovorí o prípadoch, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce.