WHO odporučila Ukrajine, aby zničila všetky nebezpečné patogény v laboratóriách

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila Ukrajine, aby zničila všetky nebezpečné patogény uchovávané v jej výskumných laboratóriách a zabránila tak "akýmkoľvek prípadným únikom", ktoré by mohli ublížiť verejnosti. Predstaviteľ WH0 to vo štvrtok povedal tlačovej agentúre Reuters. V piatok správu zverejnil aj portál britského denníka The Guardian.