Vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho týždňa: Ruský postup sa spomalil, avšak skaza sa rozširuje

Galéria fotiek (3) Vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho týždňa

Zdroj: TASR/AP Photo/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool, Efrem Lukatsky, Twitter.com/Christiaan Triebert

NEW YORK/KYJEV - Vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho týždňa, ruský postup zostáva pomalý, avšak deštrukcia zároveň narastá, keďže Rusi cielene útočia na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru pomocou rakiet dlhého doletu. Vo štvrtok to napísal americký denník The New York Times (NYT).