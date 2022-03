COVID situácia sa na Slovensku zlepšuje: Opatrenia uvoľňujeme skôr! Nový subvariant OMIKRONU zatiaľ nie je hrozbou

BRATISLAVA - Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje, klesajú počty pozitívnych prípadov na nový koronavírus, hospitalizácií aj výjazdov zdravotných záchranárov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík s tým, že to umožňuje rušenie väčšiny protipandemických opatrení.

"Minulý týždeň došlo k poklesu počtu výjazdov záchraniek k pacientom v štyroch krajoch, v ostatných krajoch je situácia buď veľmi podobná, alebo došlo k miernemu nárastu," spresnil.

Denný priemer pozitívnych je okolo 11-tisíc

Denný priemer pozitívnych prípadov je 11 019. Mišík však upozornil, že pozitivita testov je naďalej vysoká a treba brať na vedomie, že infekčných osôb je v našom okolí stále veľa. "Mnohé okresy, rovnako aj priemer Slovenska je na sedemdňovej incidencii vyše 1000, čo znamená, že týždenne je viac ako percento populácie testované pozitívne. Osobné riziko infekcie je naďalej veľmi vysoké," doplnil.

Nový subvariant zatiaľ nepredstavuje hrozbu

Na Slovensku sa vyskytuje už aj nový subvariant omikronu. V Česku už v súvislosti s ním evidujú ďalšiu minivlnu. "Vidíme, že subvariant BA.2., teda subvariant omikronu, spôsobuje aj vo Veľkej Británii mierny nárast infekcií po veľkom uvoľnení. Budeme to, samozrejme, aktívne sledovať. Zatiaľ to však nevnímame ako akútnu hrozbu," povedal Mišík. Pri tretej tzv. booster dávke zatiaľ neplatí žiadne obmedzenie, teda platnosť nie je obmezdená.

Kapacitné obmedzenia na podujatiach rušia, uvoľňovanie začína skôr

Od 14. marca sa rušia kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie respirátorov bude naďalej povinné. V stredu o tom rozhodla vláda. Presné pravidlá upravia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

"Týka sa to hromadných podujatí, športových podujatí, fitnescentier, akvaparkov, wellnessov, kde boli zadefinované nejakým spôsobom limity počtu osôb alebo štvorcových metrov," spresnil šéf IZA Matej. Pripomenul, že budú naďalej fungovať v režime základ. "Riziko nakazenia sa je stále vysoké, preto apelujeme na dodržiavanie základných opatrení," dodal Mišík.

Menia sa aj pravidlá pre nosenie respirátorov

Zmeniť sa má aj vyhláška týkajúca sa nosenia respirátorov. Mišík ozrejmil, že moderátori v televízii ani prezentujúci na tlačových konferenciách po novom nebudú povinní nosiť respirátor, aby mohli lepšie komunikovať. Zároveň sa zruší povinné PCR testovanie po prílete na Slovensko z niektorých destinácií.

K ďalšiemu uvoľneniu opatrení malo pôvodne prísť až koncom marca. Ministerstvo zdravotníctva SR skorší návrh zdôvodnilo poklesom počtov prípadov ochorenia COVID-19 naprieč vekovými skupinami i výjazdov sanitiek, ale aj stabilizáciou situácie v zdravotníckych zariadeniach. "Epidemickú situáciu ďalej pozorne monitorujeme a operatívne pristúpime k prípadnej potrebe úpravy opatrení pri zhoršení či zlepšení epidemickej situácie," dodal rezort v materiáli.

Antigénové testovanie v nemocniciach za päť eur sa má zrušiť

Antigénové testovanie, ktoré je v súčasnosti vo viacerých nemocniciach za päť eur, sa má zrušiť. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda. Testovanie sa zruší od štvrtka, priblížil Lengvarský. Kabinet ním zrušil uznesenie, podľa ktorého mal Lengvarský zabezpečiť v hospodársky mobilizovaných zdravotníckych zariadeniach antigénové testy pre obyvateľov za manipulačný poplatok päť eur za účelom regulácie ceny testovania.

Ministerstvo zdravotníctva ozrejmilo, že od februára platí na Slovensku režim základ a ľudia sa nepotrebujú preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Nie je tak podľa rezortu nutná regulácia ceny testovania prostredníctvom štátom dotovaného manipulačného päťeurového poplatku.

Lengvarský dodal, že otázka fungovania mobilných odberových miest (MOM) záleží od záujmu obyvateľov o testovanie. "Väčšina MOM-iek je na komerčnej báze, to znamená, že pokiaľ to bude zaujímavé pre poskytovateľov, tak tam ostanú, pokiaľ nie, tak skončia na základe ekonomickej neefektívnosti," skonštatoval.

Organizované športovanie sa po dvoch rokoch pandémie vracia do normálu

Organizované športovanie sa po dvoch rokoch pandémie vracia do normálu. Uviedol to štátny tajomník ministerstva školstva. Školy budú fungovať v doterajšom režime. Organizovaní športovci budú od 14. marca opäť športovať v predkoronovom režime. Rušia sa posledné obmedzenia, ktorými boli maximálny počet 100 športovcov na hromadnom podujatí (napríklad tréning, beh, zápas) a maximálne jedna osoba na 15 m2 vo fitnescentre.

"Som rád, že sa organizovaný šport dostáva opäť do starých koľají," opísal Husár. Poukázal, že išlo o veľmi náročné obdobie pre kluby, športovcov i rodičov. Súbor uvoľnení znamená i to, že už nebude regulovaný počet divákov na športových podujatiach, do normálu sa vracajú športové súťaže a tréningy, ako aj režim vo fitnescentrách, wellnes, akvaparkoch, kúpeľoch, bazénoch a plavárňach. Organizovaní športovci už nebudú musieť riešiť ani logistiku, keďže obmedzenia končia aj v doprave a ubytovaní.

Povinnosť nosiť respirátory na hromadných podujatiach a v interiéroch zostáva naďalej v platnosti. "Napriek eufórii z uvoľnenia opatrení vyzývam všetkých, aby aj naďalej dbali na zvýšenú opatrnosť a hygienu: často si umývali ruky, nosili rúška a zdravo sa stravovali," uzavrel Husár.

Dofinancovanie zdravotníctva by sa mohlo vyriešiť do konca mesiaca

Dofinancovanie zdravotníctva by sa mohlo vyriešiť do konca mesiaca. Lengvarský potvrdil, že o téme sa diskutuje. Avizoval, že sa tým majú 21. marca zaoberať aj zdravotnícky, ako aj finančný výbor parlamentu. "Predpokladám, že dovtedy budú čísla verifikované a jasné. Myslím si, že do konca mesiaca by malo dôjsť k definitívnemu riešeniu, aspoň teda na nejaké obdobie," spresnil. Na potrebu dofinancovania zdravotníctva v tomto roku upozorňovali nemocnice, ambulancie aj odborári.