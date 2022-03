Šokujúce slová zavraždeného ruského exšpióna: Putin mal mať sex s maloletými chlapcami

MOSKVA - Bývalý ruský špión Alexander Litvinenko, ktorý bol vystavený otrave polóniom-210, s najväčšou pravdepodobnosťou so schválením Ruska, to tvrdil o prezidentovi Vladimirovi Putinovi predtým, ako ho zavraždili.

Bývalý ruský špión Alexander Litvinenko, ktorého otrávili v Londýne, povedal, že prezident Vladimir Putin bol nakrúcaný pri sexe s chlapcami v jeho moskovskom byte. A vraj sa to stalo počas jeho mladších čias, keď bol študent.

Krátko pred smrťou Litvinenka, v novembri 2006, napísal na web príspevok Sir Robert Owen, ktorý bol zaznamenaný pri vyšetrovaní vraždy. V príspevku tiež tvrdil, že Putin je „pedofil“ a že existujú videá, na ktorých „sexuje s maloletými chlapcami“.

Galéria fotiek (3) Vladimír Putin, v pozadí Dmitrij Peskov

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Napriek obvineniu Putina zo zničenia videa bola nahrávka údajne urobená v tom istom byte, kde mal „trojku s prostitútkami“ iný politik – neskôr sa tvrdilo, že to bol generál Jurij Skuratov.

Podľa Sira Owena, Litvinenko, ktorý hovoril o tom, ako Putina v roku 2006 odfotografovali, ako bozkáva brucho mladého chlapca, svojou lámanou angličtinou tvrdil: „Svetová verejnosť je šokovaná. Nikto nemôže pochopiť, prečo ruský prezident urobil takú zvláštnu vec, ako je bozkávanie brucha neznámemu malému chlapcovi."

Vysvetlenie možno nájsť, ak sa pozorne pozrieme na takzvané "prázdne miesta" v Putinovom životopise.

Po absolvovaní Andropovovho inštitútu, ktorý pripravuje dôstojníkov pre spravodajskú službu KGB, Putina neprijali do zahraničnej rozviedky. „Namiesto toho bol poslaný na juniorskú pozíciu na riaditeľstve KGB v Leningrade. Bol to veľmi nezvyčajný obrat v kariére absolventa Andropovovho inštitútu s plynulou nemčinou."

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/ AP Photo/Family Hand Out

Prečo sa to stalo Putinovi? „Pretože krátko pred jeho promóciou sa jeho šéfovia dozvedeli, že Putin je pedofil." Tak hovoria niektorí ľudia, ktorí poznali Putina ako študenta inštitútu. Predstavitelia inštitútu sa báli oznámiť to svojim vlastným nadriadeným, čo by spôsobilo nepríjemné vyšetrovanie – rozhodli sa, že je jednoduchšie vyhnúť sa vyslaniu Putina do zahraničia pod nejakou zámienkou.Takéto riešenie nie je pre tajné služby nezvyčajné.

Pokračoval tvrdením, že keď sa pripravoval stať sa prezidentom, pokúsil sa vypátrať a zničiť „akékoľvek kompromitujúce materiály zozbierané proti nemu“, vrátane údajných videokaziet, na ktorých mal sex s neplnoletými chlapcami. Podľa niekoľkých správ ruská vláda označila správu obsahujúcu obvinenia za „západnú propagandu“.

V januári 2019 bola zadržaná skupina pedofilov zahŕňajúca dvoch blízkych spojencov a bývalých ruských poslancov, ktorí boli obvinení zo 78 prípadov znásilnenia, sexuálneho násilia a tvorby porna s maloletými chlapcami a dievčatami. V tom čase boli zatknutí bývalí poslanci Vitalij Kurskov (54) a Igor Poplevko (56), obaja zo Strany Jednotného Ruska. V apríli 2019 ich odsúdili na 24 a 16 rokov väzenia.