Ruská propaganda v praxi! Matka z Moskvy neverí dcére v Charkove, že Rusko bombarduje Ukrajinu

Charkov čelí od začiatku invázie mohutnej ruskej ofenzíve. Ukrajine sa ho počas konfliktu podarilo získať do vlastných rúk, no Rusi odpovedali paľbou z diel a zhadzovaním rakiet, píše BBC. Alexandra (25) sa počas ostreľovania Charkova skrývala v kúpeľni svojho bytu so štyrmi psami. "Keď som počula prvé výbuchy, vybehla som z domu, aby som vypustila svojich psov z voliéry. Ľudia spanikárili. Priamo na ceste vystupovali z áut a utekali preč. Veľmi som sa bála," hovorí.

Alexandra bola vždy v úzkom kontakte so svojou matkou, ktorá žije v Moskve. No v posledných dňoch ju nedokáže presvedčiť o nebezpečenstve, ktoré jej hrozí. Matka jej neverí, že Rusko zaútočilo na Charkov. Dokonca nepomohli ani videá z bombardovania Charkova, ktoré jej Alexandra poslala. "Nechcela som rodičov vystrašiť, ale na rovinu som im povedala, že tu umierajú civilisti a deti. Aj keď sa o mňa boja, tak len dookola opakujú, že ruská armáda by nikdy nezaútočila na civilistov. Podľa nich sú to Ukrajinci, ktorí zabíjajú vlastných ľudí," dodala.

Vysvetľujú si to inak

Pre mnohých Ukrajincov je bežné, že ich rodiny žijú mimo Ukrajiny. Vo veľa prípadoch to vyzerá tak ako u Alexandry. Ruskí príbuzní si vysvetľujú celý konflikt na Ukrajine úplne inak. Alexandra to dáva za vinu ruským médiám, ktoré sú pod kontrolou vlády. Ako ďalej hovorí, jej matka len opakuje to, čo počuje a vidí na ruských štátnych televíznych staniciach.

"Naozaj ma vydesilo, keď moja mama citovala ruskú televíziu. Ľuďom len vymývajú mozgy. A oni im to veria. Moji rodičia chápu, že tu prebieha nejaká vojenská akcia. 'Rusi ťa prišli oslobodiť. Nič nezničia, ani sa ťa nedotknú. Ich cieľom sú len vojenské základne.' Toto mi rodičia dookola opakujú," rozhorčuje sa Alexandra.

"Takmer som zabudla, aké je to byť v tichu. Neprestajne nás ostreľujú,“ povedala. Ruské médiá tvrdia, že hrozba pre ukrajinských civilistov nepochádza od ruských ozbrojených síl, ale od ukrajinských nacionalistov, ktorí využívajú civilné obyvateľstvo ako ľudské štíty.

Nový ruský zákon

Ruské štátne televízie ospravedlňujú akt vojny ako reakciu na ukrajinskú agresiu. Naďalej to nazývajú ako "špeciálna operáciu za oslobodenie". Akékoľvek ruské médium, ktoré používa slová "vojna", "invázia" alebo "útok", čelí zablokovaniu za šírenie "zámerne nepravdivých informácií o akciách ruského vojenského personálu" na Ukrajine.

V ruskom parlamente prešiel navyše nový zákon. Ľudia ktorí šíria "falošné" informácie o ruských vojenských silách, môžu byť uväznení až na 15 rokov. Niektorí Rusi vyšli do ulíc, aby protestovali proti vojne, ale tieto demonštrácie neodvysielalo žiaden štátne médium.

Neverí mi, aj keď to vidím na vlastné oči

Mykhailo, známy kyjevský reštaurátor, nemal čas ani chuť sledovať ruské televízne spravodajstvo. Keď sa začalo ostreľovanie hlavného mesta Ukrajiny Kyjev, on a jeho manželka sa sústredili na to, aby ochránili svoju šesťročnú dcéru a synčeka. V noci sa ich deti zobudili na zvuk výbuchov a nedokázali prestať plakať. Rodina sa rozhodla presťahovať na predmestie Kyjeva a potom utiecť do zahraničia. Odcestovali do Maďarska, kde ich Mykhailo musel nechať a vrátil sa na západnú Ukrajinu, aby pomohol pri obrane svojej vlasti.

Galéria fotiek (3) Autá zastavujú na zátarase, ktorú postavili civilní obrancovia na ceste vedúcej do centra Kyjeva.

Prekvapilo ho, že nepočul o svojom otcovi, ktorý pracuje v kláštore v Rusku neďaleko Nižného Novgorodu. Zavolal mu a opísal, čo sa deje. Otec mu povedal, že to nie je pravda "Žiadna vojna nie je. Rusi sa v skutočnosti snažia zachrániť Ukrajinu pred nacistami," povedal mu do telefónu.

Mykhailo vedel o sile ruskej propagandy, ale keď takéto slová počul z úst svojho otca, zničilo ho to. "Vlastný otec mi neverí. Vie, že som tu a všetko vidím na vlastné oči. Prežíva to aj moja mama, jeho bývalá manželka. Pred bombardovaním sa skrývajú spolu s babičkou v kúpeľni," povedal.

Pohľad len z jednej strany

Ruské médiá sú už mnoho rokov prísne kontrolované a ruskému obyvateľstvu poskytujú nekritický pohľad na Rusko a jeho činy po celom svete. "Štátne médiá vykresľujú Rusko vždy ako tú dobrú krajinu," hovorí doktorka Joanna Szosteková, expertka na Rusko a politickú komunikáciu z univerzity v Glasgowe. "Dokonca ani tie rozprávky o druhej svetovej vojne či Veľkej vlasteneckej vojne, že Rusko neurobilo nič zlé, nie sú celkom pravdivé. Preto nebudú Rusi ani teraz veriť západným médiám."

Väčšina ruského obyvateľstva nehľadá podľa nej informácie aj z iného uhľa pohľadu. Príbeh opísaný len z jednej strany, ktorý je veľmi kritický voči Západu, pomáha vysvetliť, prečo môžu mať Rusi opačné názory ako ich príbuzní v susedných krajinách. "Ľudia, ktorí kritizujú Rusko, sú už mnoho rokov prezentovaní ako vlastizradcovia alebo zahraniční agenti. Preto nie ste schopní veriť ani vlastnej dcére," vysvetľuje Szosteková.

Pri Donbase veria Rusom

Rodičia Anastázie, ukrajinskej reportérky BBC v Kyjeve, žijú v malej dedine len 20 kilometrov od rebelmi ovládanej Doneckej ľudovej republiky. Dedina je pod kontrolou kyjevských úradov, ale v ich dome sú stále zapnuté ruské televízne stanice. Dokonca majú hodiny nastavené na moskovský čas, akoby návrat do čias Sovietskeho zväzu. Keď sa 24. februára Anastázia zobudila na zvuk sirén, vedela, ako zareagujú jej rodičia. "Keď som o piatej ráno vyskočila z postele, zavolala som hneď svojej mame. Bola prekvapená, že volám tak zavčasu. Jej hlas bol však pokojný, akoby sa nič nedialo," opisovala Anastázia.

Anastázia sa presťahovala do Kyjeva pred 10 rokmi. Zobudila sa na výbuchy a veľmi sa bála, kde dopadne ďalšia strela. "Znova som zavolala mame. Povedala som jej, že sa bojím. Matka sa ma snažila upokojiť, že Rusi nikdy nebudú bombardovať Kyjev. Ale oni to už robia," odpovedala Anastázia. Rozhovor ešte pokračoval. Anastázia matke vravela, že medzi civilistami sú obete. "Ale to sme mali aj my, keď Ukrajina zaútočila na Donbas," odpovedala jej matka. "Na chvíľu som nemohla dýchať. Keď som počula hovoriť mamu s takou krutosťou, zlomilo mi to srdce."

Anastázia je presvedčená, že obraz "oslavovanej ruskej armády" vytvorili ruské médiá, ktoré údajne zbavujú Ukrajinu nacistov. Celé roky sa vyhýbala politickým hádkam s rodičmi, no tentoraz bez ďalších slov zavesila. "V mojej hlave je teraz veľa myšlienok. Čo bude s nami všetkými? Kam to speje? Vrátim sa vôbec niekedy? Uvidím ešte svojich rodičov? Stále ich milujem, ale niečo sa vo mne zlomilo."