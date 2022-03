Ruská armáda podvečer obnovila útoky na mestá Mariupoľ a Volnovacha: Za porušenie dohody nesú zodpovednosť

Ukrajinské úrady plánovali počas prímeria z oboch miest evakuovať tisíce ľudí. V sobotu popoludní však informovali, že z Volnovachy sa do bezpečia podarilo prepraviť len asi 400 ľudí. V evakuácii ďalších podľa úradov bránilo ostreľovanie mesta ruskými jednotkami. Rovnaká situácia bola aj v meste Mariupoľ, informovali podľa zistení TASR rôzne médiá.

VIDEO Vojenské aktivity ruskej armády na Ukrajine

Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktorý evakuáciu civilistov z oboch miest sprostredkúval, v sobotu večer potvrdil, že prevoz civilistov do bezpečia sa neuskutoční podľa plánu. Vo vyhlásení, zverejnenom na sieti Twitter, MVČK dodal, že "so stranami (konfliktu) pokračujeme v dialógu o bezpečnom prevoze civilistov z rôznych miest postihnutých konfliktom" do bezpečia.

Za porušenie dohody nesie zodpovednosť Rusko

MVČK vyzval aktérov bojov, aby v súlade s medzinárodným právom neútočili na civilistov a civilnú infraštruktúru. Ukrajinská ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková vyhlásila, že za porušenie dohody o vytvorení dvoch evakuačných koridorov z miest Mariupoľ a Volnovacha nesie zodpovednosť Rusko.

VIDEO Bombardovanie ukrajinského Černihiva, zahynuli pri ňom desiatky ľudí

Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v sobotu podvečer na brífingu v Moskve informoval, že bezpečnými koridormi sa Mariupoľ a Volnovachu nepodarilo opustiť "ani jednému civilistovi". Vyhlásil, že "obyvateľstvo týchto miest je nacionalistickými formáciami využívané ako ľudský štít". Ukrajinské "nacionalistické prápory využili prímerie na preskupenie a na opevnenie svojich pozícií".

Podľa odhadov OSN od začiatku ruskej invázie z Ukrajiny utieklo najmenej 1,2 milióna utečencov

Dodal, že pre neochotu ukrajinskej strany vyvinúť "tlak na nacionalistov alebo predĺžiť prímerie boli útočné operácie obnovené od 18.00 h moskovského času". Televízia CNN informovala, že podľa odhadov OSN od začiatku ruskej invázie z Ukrajiny utieklo najmenej 1,2 milióna utečencov. Predstavitelia západných spravodajských služieb očakávajú, že Rusko zvýši tempo a silu útokov na kľúčové centrá obyvateľstva vrátane hlavného mesta Kyjev. Takáto eskalácia by mohla viesť k mnohým civilným obetiam, upozornili experti podľa CNN.