Európsky parlament požaduje sprísnenie sankcií voči Rusku: Víta integračné ambície Kyjeva

Europoslanci v uznesení, ktoré podporili 637 hlasmi (13 poslancov bolo proti a 26 sa hlasovania zdržalo), čo najdôraznejšie odsúdili ilegálnu ruskú inváziu na Ukrajinu a vyzvali Kremeľ, aby ukončil všetky vojenské aktivity v tejto krajine. Schválený dokument zároveň odsudzuje úlohu bieloruského lídra Alexandra Lukašenka pri útoku ruských síl na Ukrajinu.

Európski zákonodarcovia kategoricky odmietli ruskú rétoriku naznačujúcu možné použitie zbraní hromadného ničenia, čo predstavuje hrozbu jadrovej eskalácie konfliktu, a Moskve pripomenuli, že Rusko má medzinárodné záväzky v tejto oblasti. Poslanci vyzvali Európsku komisiu a členské krajiny EÚ, aby Ukrajine poskytli ďalšiu núdzovú humanitárnu pomoc v spolupráci s humanitárnymi agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými partnerskými organizáciami.

Uznesenie vyzýva inštitúcie EÚ, aby pracovali na udelení štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine. Takýto postup by mal byť v súlade s článkom 49 Zmluvy o EÚ a založený na zásluhách, uvádza sa v texte. Medzitým by Únia mala pokračovať v práci na integrácii Ukrajiny do jednotného trhu EÚ v súlade s už existujúcou dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Požadujú širšie reštriktívne opatrenia

Poslanci privítali rýchle prijatie nových sankcií EÚ, zároveň však požadujú širšie reštriktívne opatrenia zamerané na strategické oslabenie ruskej ekonomiky a priemyselnej základne. Podľa nich by sa mal obmedziť najmä dovoz najdôležitejšieho ruského exportného tovaru, ako je ropa a plyn. Nové investície EÚ v Rusku a nové ruské investície v EÚ by sa mali zakázať. Všetky ruské banky by mali byť zablokované v európskom finančnom systéme a Rusku by mal byť zakázaný prístup do systému SWIFT.

Europarlament vo svojom uznesení žiada, aby sa rozsah sankcií vrátane vylúčenia zo SWIFT rozšíril aj na Bielorusko, ktoré priamo podporuje ruské invázne sily na Ukrajine. Pri sankčných opatreniach europoslanci žiadajú, aby sa cielené sankcie voči jednotlivcom zodpovedným za korupciu na vysokých miestach v Rusku a Bielorusku, ako aj oligarchom a predstaviteľom blízkym vedeniu krajín prijímali veľmi rýchlo. Okrem toho by EÚ a jej členské a pridružené krajiny mali preveriť všetkých príjemcov pobytu podľa investičných programov, čiže držiteľov takzvaných "zlatých víz", a zrušiť "zlaté pasy" najmä tým bohatým ruským občanom, ktorí majú prepojenie na sankcionované osoby a spoločnosti, a ich rodinám.

Uznesenie vyzýva krajiny EÚ, aby Ukrajine čo možno najrýchlejšie poskytli obranné zbrane v súlade s článkom 51 Charty OSN, ktorý umožňuje individuálnu a kolektívnu sebaobranu. Poslanci podporili aj zvýšenú spoluprácu ukrajinských a európskych spravodajských služieb. Parlament privítal záväzok EÚ aktivovať smernicu o dočasnej ochrane s cieľom poskytnúť všetkým utečencom z Ukrajiny okamžitý prístup k ochrane. Podľa poslancov by sa zodpovednosť za prijatie utečencov prichádzajúcich na vonkajšie hranice EÚ mala rozdeliť medzi krajiny EÚ rovnomerne.