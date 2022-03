Pre sankcie začína v Rusku prevládať chaos: Ľudia hromadne vyberajú úspory! Mnohí z nich by chceli opustiť krajinu

MOSKVA - Ekonomické sankcie uvalené na Rusko už začínajú dopadať na milióny Rusov. Západné krajiny sa takýmto spôsobom snažia oslabiť agresora, ktorý zaútočil na svojho východného suseda Ukrajinu. Mnoho Rusov by krajinu najradšej opustilo, no nechcú prísť o prácu. Úrokové sadzby v krajine sa zvýšili a nemali by ako splácať svoje hypotéky.

"Keby som teraz mohol hneď opustiť Rusko, urobil by som to. Ale nemôžem odísť z práce," hovorí dizajnér Andrej (31). "Mám v pláne si čo najrýchlejšie nájsť nových zákazníkov v zahraničí a odísť z Ruska s peniazmi, čo som si šetril na prvú splátku. Nebudem klamať, bojím sa. Polícia zatýka ľudí za to, že majú protistranícky názor. Hanbím sa, aj keď som tých, ktorí sú pri moci, nevolil," dodal. BBC uvádza, že mená osôb, s ktorými robili rozhovor, sú uvedené len s krstnými menami, častokrát nie pravými, kvôli ich osobnej bezpečnosti.

Sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko, sú označované za ekonomickú vojnu. Ich cieľom je izolovať krajinu a vyvolať v nej hlbokú recesiu. Západní predstavitelia dúfajú, že tieto bezprecedentné opatrenia prinútia Kremeľ k zmene myslenia. Zatiaľ ale sankcie narušujú život predovšetkým obyčajným Rusom, ktorí sledujú, ako im ich úspory miznú pred očami.

Problém pri platbách kartou a mobilom

Sankcie proti niektorým ruským bankám zahŕňajú ich odrezanie od platobných kariet Visa a Mastercard a následne aj od Apple Pay a Google Pay. Tridsaťpäťročná moskovská projektová manažérka Darja povedala, že kvôli tomu nemôže používať metro. "Vždy platím telefónom, ale jednoducho to nefungovalo," Rovnaký problém malo aj niekoľko ďalších ľudí. Ukázalo sa, že turnikety prevádzkuje banka VTB, na ktorú sa vzťahujú sankcie, a nemôže prijímať platby cez Google Pay a Apple Pay. "Musela som si namiesto toho kúpiť kartu do metra," dodala s tým, že z rovnakého dôvodu nemohla zaplatiť v obchode.

V pondelok Rusko, v reakcii na sankcie, viac ako zdvojnásobilo úrokovú sadzbu na 20 percent po tom, čo rubeľ klesol na novú rekordne nízku úroveň. Burza zostala zatvorená kvôli obavám z masívneho výpredaja akcií. Kremeľ tvrdí, že má dostatok zdrojov, aby sankcie ustál, ale je to otázne. Cez víkend centrálna banka vyzvala obyvateľov aby zachovali pokoj. U ľudí sa začali šíriť obavy a snažili sa hromadne vyberať svoje peniaze z bankových účtov.

"Nie sú žiadne doláre, žiadne ruble. No, ruble vlastne sú, ale tie ma nezaujímajú," povedal Anton (20) stojaci v rade pred moskovským bankomatom. "Neviem, čo mám robiť. Mám strach, že sa meníme na Severnú Kóreu alebo Irán," dodal.

História sa opakuje

Nákup zahraničnej meny stojí Rusov asi o polovicu viac ako pred týždňom. Na začiatku roku 2022 sa jeden dolár predával zhruba za 75 rubľov a euro za 80 rubľov. Vojna však stanovila nové rekordy. V pondelok sa dolár v jednej chvíli dostal na 113 rubľov a euro na 127. Pre Rusov je kurz rubľa voči doláru dlhodobo citlivou záležitosťou. V deväťdesiatych rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu bol dolár jedinou pevnou menou, v ktorej Rusi uchovávali svoje úspory a najbezpečnejšie miesto, kam ich uložiť, bol matrac. Keď vláda prezidenta Borisa Jeľcina v roku 1998 nedokázala splácať svoje dlžné záväzky, zachránili sa práve tí, ktorí doslova spali na svojich peniazoch.

V nasledujúcom desaťročí však rôzne opatrenia centrálnej banky pomohli v Rusoch znovu prebudiť vieru a dôveru v rubeľ. Vklady uložené v ruskej mene začali rásť a rovnako tak rástol objem peňazí, ktoré Rusi investovali do akcií ruských spoločností. Avšak stále platí, že pri najmenšom náznaku neistoty bežia Rusi k najbližšiemu bankomatu vybrať doláre.

Polovica v dolároch

Akonáhle minulý týždeň na Ukrajine prepukla vojna, Rusi sa nahrnuli k bankomatom a spomenuli si na skúsenosti z predchádzajúcich kríz. Iľja (30) práve dokončil splácanie hypotéky v Moskve. Hovorí, že sa "v dohľadnej dobe" nemôže presťahovať. "Keď začala operácia na Donbase, šiel som k bankomatu a vybral si v dolároch úspory, ktoré som mal v Sberbank. Teraz ich mám doslova pod vankúšom. Zvyšok úspor mám stále v bankách. A to polovicu v dolároch a zvyšok v rubľoch. Ak sa situácia zhorší, vyberiem všetky. Mám strach, pretože ľudia už začínajú rabovať. Ale je to tak, ako to je," dodal.

Fotky zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa v posledných dňoch tvoria dlhé rady pri bankomatoch a zmenárniach po celej krajine. Ľudia majú strach, že ich bankové karty prestanú fungovať alebo že bude obmedzený objem hotovosti, ktorú si môžu vybrať. Doláre a eurá začali dochádzať v priebehu niekoľkých hodín po invázii a odvtedy sú tieto meny vo veľmi obmedzenom množstve.

Ruská propaganda v plnom prúde

Banky popierajú, že by mali nedostatok likvidačných prostriedkov a analytici sa zhodujú, že nedostatok hotovosti v bankomatoch je skôr prejavom snahy zabrániť hromadnému vyberaniu peňazí. Kremeľ uviedol, že Rusko tieto najnovšie sankcie očakávalo a je na ne pripravené. Nedodal však, či vláda poskytne ruským podnikom pomoc, ako tomu bolo počas pandémie.

Ruské podniky by mohli nakoniec kvôli vplyvu sankcií skrátiť pracovný čas alebo zastaviť výrobu. Mnoho obyvateľov by prišlo takýmto spôsobom o prácu. Rusom to všetko vyvoláva spomienky na dobu, kedy prezident Vladimir Putin v roku 2014 anektoval Krym a ľudia stáli hodiny v radoch na hotovosť. Zmenárne museli narýchlo nakupovať nové päťmiestne kurzové tabuľky, pretože na tých starých im došiel priestor. Vtedy stál dolár bežne 30-35 rubľov, čo je v dnešnej dobe nepredstaviteľne nízka čiastka.