Svet reaguje na Putinovu HROZBU jadrovými zbraňami: Neprijateľné a nebezpečné! Slovensko má jasný postoj

KYJEV/MOSKVA - Tak toto asi nik nečakal. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Západné krajiny obvinil z "nepriateľských" krokov voči svojej krajine. Mnohé krajiny slová ruského prezidenta opäť odsúdili. Čo však na to hovoríme na Slovensku?

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Západné krajiny obvinil z "nepriateľských" krokov voči svojej krajine. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP. "Nariaďujem ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu ruských ozbrojených síl uviesť odstrašujúce sily ruskej armády do zvláštneho režimu bojovej služby," povedal Putin v televíznom vystúpení, z ktorého citovala AFP.

VIDEO Šéf obrany o kroku Putina: Snáď mu nenapadne použiť jadrové zbrane! Je to šialené, bol by to svetový konflikt

Sťažovanie na západ

Šéf Kremľa na stretnutí s ministrom obrany Sergejom Šojguom a náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom obvinil vedúce krajiny NATO z "agresívnych vyhlásení" s tým, že Západ uvalil prísne finančné sankcie na Rusko vrátane samotného prezidenta.

Galéria fotiek (7) Policajti zatýkajú ženu počas akcie proti ruskému útoku na Ukrajinu, v ruskom Omsku

Zdroj: SITA/AP/Evgeniy Sofiychuk

"Západné krajiny nepodnikajú len nepriateľské kroky proti našej krajine v ekonomickej sfére, ale poprední členovia NATO tiež urobili agresívne vyjadrenia na adresu našej krajiny," citovala Putina agentúra AP. Jeho nariadenie zvyšuje hrozbu, že napätie okolo ruskej invázie na Ukrajinu by mohlo viesť k použitiu nukleárnych zbraní, píše AP. Pripomína, že ruský líder tento týždeň pohrozil tvrdou odvetou proti každej krajine, ktorá priamo zasiahne do konfliktu na Ukrajine.

Nebezpečná a neprijateľná rétorika

Rozkaz prezidenta Vladimira Putina uviesť do pohotovosti ruské jadrové sily je nebezpečnou rétorikou a neprijateľnou eskaláciou vojny na Ukrajine. V prvých reakciách to uviedol šéf NATO Jens Stoltenberg a veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Hovorca Bieleho domu Jen Psakiová poznamenala, že Putinov krok dobre zapadá do známej metódy Moskvy, ktorá umelo vytvára hrozby, aby ospravedlnila svoju agresiu.

"Toto je nebezpečná rétorika. Je to nezodpovedné správanie. A keď túto rétoriku spojíte s tým, čo (Rusko) podniká na Ukrajine, kde vedie vojnu proti nezávislému suverénnemu národu, kde siahlo k plnohodnotné invázii - potom to situácii pridáva na vážnosti," povedal Stoltenberg stanici CNN. "Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalácii tejto vojny spôsobom, ktorý je celkom neprijateľný a my musíme ďalej čo najrazantnejšie mariť jeho kroky," citovala veľvyslankyňu Thomas-Greenfieldovú agentúra Reuters.

Galéria fotiek (7) Americký prezident Joe Biden počas prejavu k národu o situácii v Rusku a na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba na tlačovej konferenci podotkol, že nová hrozba zo strany Putina môže byť snahou "zvýšiť stávky" pred rokovaním medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Šéf ukrajinskej diplomacie dodal, že ani hrozba jadrovej vojny Ukrajinu nezlomí. Putin dnes nariadil uviesť ruské jadrové sily do vysokého stupňa bojovej pohotovosti, podľa neho ide o reakciu na agresívne prehlásenie vedúcich predstaviteľov členských štátov Severoatlantickej aliancie na adresu Ruska. "Videli sme, že toho robí (Putin) opakovane. Rusku nikdy nič nehrozilo zo strany NATO, ani zo strany Ukrajiny. Toto je vzorec Putinovho správania sa a my sa mu dokážeme postaviť. Máme schopnosť sa brániť," povedala Psakiová stanici ABC.

Bezpečnostný analytik Gordon Corera v textu pre stanicu BBC napísal, že tento krok znamená zo strany Putina dôrazne varovanie a zatiaľ ho nemožno interpretovať tak, že by ruský prezident mal skutočne v úmysle jadrové zbrane použiť. "Cieľom pravdepodobne je snaha odradiť NATO od podpory Ukrajiny tak, že (Putin) vytvorí strach z toho, kam až je ochotný zájsť. Chce tiež vytvoriť zmätok ohľadom toho, aká pomoc Ukrajine už pre neho bude príliš," napísal.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu povedal, že Kyjev sa pred Ruskom na rozhovoroch o invázii neskloní, a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že rozkazom na uvedenie jadrových síl do najvyššieho stavu pohotovosti sa snaží zvýšiť "tlak". Informovali o tom tlačová agentúra AFP a portál britskej stanice BBC. Kuleba zdôraznil, že ak Rusko, ktoré vo štvrtok napadlo Ukrajinu, použije proti nej jadrové zbrane, bude to "pre svet katastrofa". "Ale to nás nezlomí," vyhlásil.

K Putinovým výrokom sa vyjadril aj český minister zahraničia Jan Lipavský (Piráti) Podľa jeho slov ide zo strany Vladimira Putina o agresívnu rétoriku a ide o veľmi nebezpečné správanie. "Rusko podľa neho jednostranne a bezdôvodne zaútočilo na Ukrajinu, a teraz sa ešte naviac vyhráža Európe jadrovými zbraňami. "To považujem za neprijateľné. Zároveň nemáme informácie o tom, že by nejakým spôsobom našej krajine hrozilo nejaké bezprostredné nebezpečenstvo," dodal šéf českej diplomacie.

Galéria fotiek (7) Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky

Vyjadrenia Slovenska

K výzve ruského prezidenta sa vyjadrili aj slovenskí politici. Predseda vlády Eduard Heger konštatoval, že nariadenie Putina znie dramaticky a nikoho z nás neteší. Upozorňuje však, že je dôležité a potrebné zachovať pokoj a rozvahu. A práve to označil za najdôležitejšie. "Určite neprepadajme panike, zrejme to je jeden z nástrojov, kde chce prezident Putin ukázať svoju silu. Samozrejme, nikto nevidíme do jeho mysle, ale určite nie je dôvod na nejakú paniku, musíme byť vysoko pripravení a zorganizovaní a rozvážni," povedal premiér Eduard Heger v TA3.

Ako však uviedol, podľa jeho slov sa nemusíme obávať, pretože sme členmi NATO a Európskej únie. Tým pádom sa dnes na nás nepozerá ako na malú krajinu v srdci Európy, ale ako na člena silnej severoatlantickej aliancie. Avšak, ak by sme dnes boli v pozícii, ako Ukrajina, tak by sme sa nevedeli ubrániť, pretože, podľa slov premiéra, nemáme roky zmodernizovanú obranu. "Naša sila je, že sme súčasťou NATO. My sme dnes na najsilnejšej strane, pretože sme členmi aliancie aj EÚ, a preto môžeme pokojne spávať. Som však hrdý na Slovákov, akú ukázali solidaritu smerom k Ukrajine a jej obyvateľom," uzavrel Heger.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/AP Photo/Lisa Leutner

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) dúfa, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ani len nenapadne použiť jadrové zbrane. "Ani len nad tým reálne neuvažujme, lebo to by znamenalo svetový konflikt," vyhlásil po nedeľnom rokovaní vlády v reakcii na nariadenie o uvedení ruských jadrových síl do vysokej pohotovosti.

"Takýto krok nie je prekvapením, pretože sa Rusko opakovane vyhrážalo svojim jadrovým potenciálom. Iba šialenec však môže uvažovať nad jadrovými zbraňami," vyhlásil Naď. Deklaruje, že Slovensko i jeho spojenci rátajú so všetkými alternatívami a situáciu monitoruje NATO i Európska únia.

Na Putinove slová reagoval aj generálporučík Pavel Macko. "Šialenec dvíha stávky. Rozrýpe konflikt a ak dostane po papuli, tak vytiahne jadrové zbrane. No najhoršie je, že rovnakých šialencov a nasledovateľov Putina máme u nás doma. Sú všade, aj v prokuratúre a bezpečnostných zložkách," konštatoval na sociálnej sieti.

