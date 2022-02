Rusi dobyli Černobyľ, experti vysvetlili, čo to znamená: TOTO predstavuje pre Európu oveľa väčšiu hrozbu!

Ukrajinský prezident vyvracia dezinformácie: Nezložili sme zbrane, budeme brániť vlasť

Ovládnutie elektrárne v Černobyle vyvoláva oprávnené obavy o tom, že boje v jej blízkosti by mohli spôsobiť enviromentálnu katastrofu. "Riziko náhodnej paľby do elektrárne a následná jadrová katastrofa je skutočnou hrozbou," povedal francúzsky expert na jadrovú energiu Yves Marignac zo skupiny négaWatt pre Politico.eu.

Jadrové reaktory v elektrárni nie sú v súčasnosti prevádzke, ale v tamojších skladoch sa nachádza zhruba 20 000 metrov kubických rádioaktívneho odpadu. Ak by elektráreň zasiahlo prípadné ostreľovanie, mohlo by to poškodiť ochranný kryt a viesť k uvoľneniu značného množstva rádioaktívneho materiálu do atmosféry v oblasti. To by malo vážne dôsledky pre obyvateľov žijúcich v regióne vzhľadom na to, že vojenský konflikt by výrazne skomplikoval prípadnú evakuáciu. "V strašných rukách agresora by sa veľké množstvo plutónia-239 mohlo zmeniť na nukleárnu bombu. To by tisíce hektárov tamojšej pôdy zmenilo na mŕtvu neúrodnú púšť," varovala v piatok Ukrajinská misia pri EÚ.

Galéria fotiek (3) Černobyľská jadrová elektráreň

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Štátna inšpekcia jadrového dozoru Ukrajiny v piatok ráno zaznamenala vysokú úroveň rádioaktivity v okolí elektrárne. Pripisuje to narušeniu vrchnej vrstvy pôdy v dôsledku pohybu veľkého počtu ťažkej vojenskej techniky cez Černobyľskú uzavretú zónu a následnému znečisteniu ovzdušia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) posúdila namerané hodnoty a dospela k záveru, že "sú nízke a zostávajú v prevádzkovom rozsahu nameranom v uzavretej zóne od jej zriadenia a že nepredstavujú pre verejnosť žiadne nebezpečenstvo". V meste Pripiať, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne, boli v piatok namerané takmer desaťkrát vyššie hodnoty gama žiarenia než dosahovali v uplynulých dňoch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky, Pixabay

Hovorkyňa belgickej Federálnej agentúry pre jadrovú kontrolu Louise Liénard uviedol, že súčasné riziko pre krajiny Európskej únie v súvislosti s Černobyľom sú minimálne. "Situácia je pod kontrolou, je nepravdepodobné, že dôjde k znečisteniu za hranicami uzavretej zóny." Zároveň ale dodala, že sa situácia môže zmeniť na základe identifikovaných rádioaktívnych únikov vo vzduchu. Podľa riaditeľa jadrového programu v spoločnosti Carnegie Endowment for International Peace Jamesa Actona predstavujú oveľa väčšiu hrozbu pre životné prostredie a ľudí štyri aktívne jadrové elektrárne na Ukrajine. "Palivo v ich reaktoroch je podstatne rádioaktívnejšie než to v Černobyle," uviedol. Ak by bola niektorá z týchto elektrární zasiahnutá paľbou, "mohlo by to mať dôsledky v celoeurópskom meradle", doplnil Marignac.