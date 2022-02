Zverejnili odhady obetí v prvý deň invázie: TVÁR mŕtveho chlapca, ktorého zabili ruské jednotky pri bombardovaní

KYJEV/MOSKVA - Vojnová realita na Ukrajine šokovala celý svet a v týchto úzkostných chvíľach plných paniky sa rátajú aj obete na oboch stranách a sú to strašné čísla. Medzi padlými sú dokonca aj deti a malý chlapec, ktorého pas sa dokonca ocitol na sociálnej sieti. Toto je vraj tvár chlapca, na ktorú sa má povinne pozrieť celý svet a predovšetkým celé Rusko.

VIDEO Vyľudnené mesto Buča v Kyjevskej oblasti:

Ruské pozemné sily vo štvrtok vpadli na Ukrajinu z viacerých smerov, uviedla ukrajinská pohraničná stráž niekoľko hodín po tom, ako prezident Vladimir Putin oznámil spustenie veľkej ofenzívy.

Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch, ako aj z juhu polostrova Krym anektovaného Kremľom, pričom v okolí Kyjeva je stále počuť výbuchy a k hlavnému mestu Ukrajiny sa nekompromisne blížia ruské vojská. Viacerí predpokladajú, že Kyjev zrejme do niekoľkých hodín padne do ruských rúk, a to aj preto, že všeobecná vzdušná ochrana Ukrajiny je už zničená a Ukrajina teraz podľa prezidenta Volodymyra Zelenského stojí proti Rusku.

Obete na oboch stranách konfliktu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval v noci na piatok o smrti 137 Ukrajincov , ktorí zahynuli počas prvého dňa ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. Ukrajinský líder v príhovore zverejnenom na jeho oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook tiež uviedol, že je pre nepriateľa cieľom "číslo jeden". Správa je z gentúry AFP a televízie BBC.

Na ruskej strane v prvý deň invázie zahynulo v bojoch 800 ruských vojakov a prišli o 7 lietadiel, 6 helikoptér, 130 IFV a viac ako 30 tankov . Čísla na oboch stranách sú však súčasťou odhadov a nie je ich možné bližšie preveriť.

Tvár, na ktorú sa má pozrieť celý svet a predovšetkým Rusko

Bývalý poslanec ukrajinského parlamentu a zakladateľ ukrajinského inštitútu pre budúcnosť Anton Geraščenko navyše v týchto chvíľach zverejnil pas chlapca, ktorý mal počas bojov na Ukrajine zahynúť. "Zverejňujem pas chlapca, ktorého Putin zabil - Antona Tarasenka. Nech sa tomuto zosnulému dieťaťu pozrie do očí celý svet, celé Rusko. Rusi, všetci by ste sa mali hanbiť, že ste dovolili Putinovi zabíjať ukrajinské deti!" adresoval tvrdé slová ruskému vedeniu Geraščenko.