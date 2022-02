UKRAJINA Rozbehli sa zbierky na lieky, jedlo aj psychologickú pomoc! ZOZNAM miest, kde môžete prispieť

Na internete už koluje výzva „Kto pomôže Ukrajine“, ktorú iniciovalo viac ako 30 mimovládnych organizácií. „Stojíme za Ukrajinou ako suverénnym štátom a vyjadrujeme našu solidaritu ukrajinským občanom, ktorí konfliktom najviac trpia. Sme pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí sa následkom konfliktu ocitli v ohrození,“ uviedli.

Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území SR. „Financie pomôžu zabezpečiť napríklad potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom alebo hygienické balíčky s plienkami či mydlom alebo lieky a iné zdravotnícke potreby. Zabezpečíme pitnú vodu, drevo na kúrenie. S pomocou odborníkov pomôžeme deťom pomocou hry na chvíľu zabudnúť na hrôzy vojny a lepšie sa vyrovnať s traumami,“ uviedli.

„100 % peňazí získaných cez Donio n. f. pomôže Ukrajincom a Ukrajinkám prostredníctvom práce mimovládnych a občianskych organizácii priamo na mieste alebo vďaka ich pôsobeniu u nás doma. Financie budú rozdelené podľa aktuálnych potrieb,“ tvrdia mimovládky. Pomôcť môžete TU.

Galéria fotiek (5) Ukrajinskí vojaci na východe krajiny v meste Kramatorsk

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Slovenská katolícka charita tiež vyhlásila zbierku v snahe pomôcť ľuďom na Ukrajine. „To, čoho sme sa mesiace obávali, sa stalo skutočnosťou. Ruská federácia napadla Ukrajinu a konflikt, ktorý sa vymedzoval na separatistickú oblasť Donbasu, zasiahol do života miliónov ďalších ľudí,“ uviedli.

Charita pôsobí na Ukrajine už od vypuknutia konfliktu v 2014, kedy poskytla materiálnu pomoc a rozšírila sem projekt Adopcia na diaľku®. Od roku 2020 pomáha rodinám, ktoré utiekli z oblasti konfliktu, poukážkami na potraviny, lieky a psychologickou pomocou.

Straty na životoch nie sú pritom to jediné, na čo treba myslieť. „Mnohí si ponesú vnútorné rany, ktoré je ťažké vyliečiť, stratia domovy, prídu o rodinu, živobytie, sociálne postavenie, istoty a často o budúcnosť, ktorú budovali pre seba a svoje deti. Pomoc je preto viac než potrebná,“ uvádza katolícka charita.

Prispieť môžete online na TU alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380.

Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom katolíckej charity.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

Zbierku vyhlásila aj mimovládna organizácia Človek v ohrození. „Vojna v našom bezprostrednom okolí je to najhoršie, čo sa mohlo stať. Konflikt prinesie množstvo obetí a mnoho ľudí bude nútených hľadať bezpečie inde. Je našou povinnosťou im pomôcť," uviedol Marián Cehelník, koordinátor humanitárnaj pomoci Človeka v ohrození.

Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu, ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov. „Zabezpečíme im pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjeme ďalšie vzniknuté humanitárne potreby,“ uviedli. Prvých 20 000 eur na pomoc pre ohrozených ľudí okamžite vyčlenili z humanitárneho fondu, ktorý tvoria pravidelní darcovia z Klubu priateľov. Upozorňujú však, že potreba pomoci však bude oveľa väčšia. Prispieť môžete TU.

Pomôcť ľuďom na Ukrajine môžete aj prostredníctvom zbierky organizovanej mimovládkou Sme spolu. Prispieť môžete na účet: SK36 1100 0000 0029 4401 8629

Galéria fotiek (5) Následky ruského ostreľovania v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Depaul Slovensko zasa vyhlásilo krízovú zbierku pre Ukrajinu „Naši kamaráti a kolegovia z Depaul Ukrajina sa ocitli v ťaživej situácii a v dôsledku vyhlásenia vojny potrebujú finančnú pomoc, ktorá im pomôže naďalej pomáhať v týchto kritických dňoch a to nielen ľuďom na ulici, no aj iným, ktorí kvôli vojne ušli alebo stratili svoj domov. Zbierkou budeme financovať humanitárnu pomoc podľa potrieb, ktoré budú na ukrajinskej strane,“ uviedli. Depaul Ukrajina pomáha v Charkove, Kyjeve, Odese a Ivano-frankovskej oblasti. Vaša podpora bude smerovať priamo do najohrozenejších miest a pomôže zabezpečiť základné potreby ako balíky s potravinami, materiálnu a zdravotnú pomoc pre ľudí v núdzi. Podporiť ich môžete TU.

🆘 AKO POMÔCŤ ĽUĎOM NA UKRAJINE? 🇺🇦 #pomocpreukrajinu Darovať môžete cez: 👉 Človek v ohrození -... Posted by DARUJME.sk on Thursday, February 24, 2022

Zbierku organizuje aj Úsmev ako dar. „Rodiny, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu, sú v ťažkej situácii a tento rok je kvôli pandémii koronavírusu pre nich ešte ťažší. Po presťahovaní z hotela žijú v skromných príbytkoch a sú vďační za každú pomoc. Pomáhame s úhradou energií, liekov a zdravotných pomôcok, lekárskych výkonov i operačných zákrokov či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania,“ uvádzajú. Podporiť ich môžete TU.

Podporiť môžete aj priamo ukrajinský Červený kríž.

Priebežný zoznam organizácií, cez ktoré môžete pomôcť Ukrajine, nájdete TU.