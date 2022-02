Ruský ÚTOK spôsobil totálny chaos na svetových burzách! Obrovský prepad akcií a rast cien

Ruské sily vo štvrtok nad ránom začali vzdušný útok na ciele po celej Ukrajine, tamojšie úrady oznámili aj začiatok pozemnej invázie cez ruskú aj bieloruskú hranicu. Putin podľa svojich slov nariadil zvláštnu vojenskú operáciu na východe Ukrajiny. Svet aj Slovensko útoky tvrdo odsudzuje. Európska únia plánuje uvaliť tvrdé sankcie.

Moskovská burza prerušila obchodovanie

Moskovská burza prerušila obchodovanie na všetkých trhoch. Uviedla to dnes ráno na svojom webe skupina MOEX, ktorá prevádzkuje moskovskú burzu. Obnovenie obchodovania oznámi neskôr. Rubeľ sa po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil ozbrojenú inváziu na Ukrajinu, prepadol najnižšie od roku 2016.

EÚ uvalí proti Rusku "masívne a bolestivé" sankcie

Európska únia uvalí na Rusko nové "masívne a bolestivé" sankcie, uviedli vo štvrtok vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. Lídri EÚ sa majú stretnúť v Bruseli o ôsmej včer na mimoriadnom summite, ktorý bol oznámený v stredu ešte pred štvrtkovým rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina, že zaútočí na východnú Ukrajinu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Yves Herman, Pool via AP

Európska únia uvalila prvé kolo sankcií proti Rusku v stredu po tom, čo Putin v pondelok uznal ukrajinské separatistické oblasti, Doneckú a Luhanskú, za nezávislé štáty. Dvadsaťsedem lídrov EÚ bude v Bruseli diskutovať o "ďalších reštriktívnych opatreniach, ktoré budú mať masívne a bolestivé následky pre Rusko za jeho konanie, a lídri ich budú koordinovať so svojimi transatlantickými partnermi", uviedli vo vyhlásení Michel a von der Leyenová. Tento nový balík sankcií bude prijatý "bleskurýchlo", dodali obaja politici.

Najvyšší predstavitelia Únie ostro odsúdili bezprecedentnú vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine. "Rusko týmito nevyprovokovanými a neospravedlniteľnými vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a podkopáva európsku aj celosvetovú bezpečnosť a stabilitu," dodali Michel a von der Leyenová.

Ruské akcie prudko oslabovali, rubeľ oslabil

Ruské akcie už v posledných dňoch v reakcii na eskaláciu napätia na východe Ukrajiny prudko oslabovali. Investori sa ich zbavovali v obave zo sankcií zo strany západných krajín na ruskú ekonomiku. Rubeľ dnes ráno okolo piatej strácal voči doláru 3,6 percenta na 84,0750 USD. K euru sa rubeľ prepadol o 3,9 percenta na rekordné minimum 95,2425 eura. Potom bolo obchodovanie rýchlo pozastavené.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin sa rozhodol okamžite uznať suverenitu separatistických republík v Donbase.

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Zatiaľ čo je obchodovanie na moskovskej burze uzavreté, ruské banky prudko zvyšujú výmenné kurzy. Alfa Bank ponúkla nákup dolárov za 91,44 a eur za 101,11 rubľa. Najväčšia ruská banka Sberbank podľa agentúry Ria Novosti ponúka za euro 116 rubľov. Na medzibankovom trhu sa rubeľ prepadol o 10,5 percenta a je najslabší v histórii.

Ceny ropy prudko vyskočili

Ceny ropy vyskočili vo štvrtok zhruba o 5 USD, čo znamená, že cena Brentu prvýkrát za viac než sedem rokov prekonala kľúčovú hranicu 100 USD za barel (159 litrov). V raste pokračovala ďalej a nakrátko dosiahla takmer 102,50 USD/barel. Neskôr sa čiastočne skorigovala a po 7.30 h SEČ sa pohybovala okolo 102,30 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Prudké zhoršenie situácie na Ukrajine zvýšilo na trhoch obavy, že by mohlo dôjsť k narušeniu dodávok energií, keďže Rusko patrí k najväčším vývozcom surovín na svete. Na spotrebe ropy v Európe sa podieľa zhruba štvrtinou a na spotrebe zemného plynu viac než tretinou. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.38 h SEČ 102,27 USD (90,15 eura) za barel.

V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 5,43 USD (5,61 %). Predtým nakrátko vyskočila na 102,48 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od septembra 2014. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 97,02 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 4,92 USD alebo 5,34 %.

Cena zlata je po útoku na Ukrajinu na viac ako ročnom maxime

Zlato, ktoré investori často nakupujú v časoch neistoty, je kvôli ruskému ozbrojenému útoku na Ukrajinu najdrahšie za 13 mesiacov. Krátko po 08:00 SEČ cena kovu na okamžité dodanie vykazovala rast o 1,8 percenta na 1943 USD za trojskú uncu (31,1 gramu). Predtým cena vystúpila až nad 1948 dolárov, čo je najviac od vlaňajšieho januára. Cena zlata sa v tomto mesiaci zvýšila asi o osem percent, pretože investori kvôli rusko-ukrajinskej kríze odmietajú príliš riskovať.

Žltý kov, ako sa zlatu niekedy hovorí, by tak mohol zaznamenať svoj najlepší mesiac od júla 2020. "Zlato je spolu s americkým dolárom útočiskom a toto je jeho deň. Mohli by sme pri zlate nevyhnutne vidieť aj nové maximá," povedal agentúre Reuters analytik Jeffrey Halley zo spoločnosti OANDA. Ceny by mohli pokračovať v raste smerom až na 1960 USD za uncu av nasledujúcich dňoch otestovať aj hranicu 2000 dolárov, dodal Halley. Rusko je tretím najväčším svetovým producentom zlata.

Cena striebra vykazovala rast o 2,2 percenta na 25,09 USD za trójsku uncu. Cena platiny sa zvýšila zhruba o 1,2 percenta na 1108 USD, cena paládia potom vykazovala rast o 2,9 percenta na 2551 USD/oz. Hlavným producentom paládia a platiny je ruská spoločnosť Norilsk Nickel.