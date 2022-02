KORONAVÍRUS Český virológ o zavedených opatreniach: Nosenie ochranných rúšok nedáva žiadny zmysel

Virológ Evžen Bouřa je presvedčený o tom, že omikron po čase nakazí každého, no príznaky sa objavia len u niektorých. Nosenie respirátorov sleduje podľa neho dva ciele, vyjadril sa v rozhovore pre Novinky.cz. V prvom rade ide o zastavenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. "Vieme, že pri variante omikron to nefunguje. Toto opatrenie teda nedáva žiadny zmysel," hovorí.

Oproti delte je to však rozdiel. Tam bolo podľa neho veľmi dôležité, aby sa infekčnosť spomalila. "Ľudia mali dostatok času na to, aby sa dali zaočkovať. Bolo to dôležité, pretože delta variant posielal veľa pacientov do nemocníc. Omikron má však oveľa miernejší priebeh, nemocnice nie sú preplnené, preto sú súčasné zavedené opatrenia zbytočné," dodáva Bouřa.

Nakazíme sa všetci

Koronavírus ako taký, však považuje za nebezpečenstvo. Zastáva názor, že pokiaľ by prišiel nový variant, tak sa to včas dozvieme. Ak bude nosenie respirátorov dávať zmysel, opäť sa začnú nosiť. "Nosenie respirátoru by malo byť dobrovoľné. Omikronom sa skôr či neskôr aj tak nakazíme. Nie u každého sa však prejavia príznaky."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty images

O koronavíruse má ľudstvo už pomerne veľa informácií. Imunita z prekonanej infekcie vydrží väčšine ľuďom zhruba pol roka. "Pokiaľ príde ďalšia vlna omikronu, opatrenia sa nebudú musieť opätovne zavádzať. Už teraz nedávajú žiadny zmysel." Ako však dodáva, môže prísť nový variant koronavírusu, kedy bude nosenie rúšok nevyhnutné.

Odporučenie pre vládu

Konanie českej vlády považuje Bouřa za alibizmus. V marci sa majú v ČR zrušiť takmer všetky opatrenia, no povinné nosenie rúšok zostane v platnosti. Za racionálny prístup z hľadiska rušenia opatrení považuje rozhodnutia krajín na západ od ČR. Vláde by odporučil, aby sa politici správali racionálne. Týmito rozhodnutiami sa ČR približuje podľa neho skôr k východnej politike.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mnoho ľudí nosí jeden respirátor opakovane, pokojne aj niekoľko dní. Lekári varujú, že na respirátore sa môžu držať baktérie, vírusy aj plesne. "Respirátory nosí niekoľko miliónov ľudí. Keby to bolo zdraviu škodlivé, tak by sme pozorovali nárast chorobnosti, a to sa nedeje," ozrejmuje český virológ. Pri dennom používaní by sa mal respirátor podľa neho meniť minimálne každé tri týždne. "Mal by to uvádzať výrobca, no častokrát sa stáva, že na obale takýto údaj chýba."

Možné následky pre ľudstvo

Dlhodobé nosenie respirátorov a ochranných rúšok môže podľa neho zanechať na ľudstve následky, ktoré sa prejavia v budúcnosti. "Čierny kašeľ vďaka rúškam viacmenej vymizol, no na druhej strane nie je naša imunita dostatočne skúšaná na boj proti vonkajšiemu prostrediu." Na záver dodáva, že by sme sa nemali obávať. Budúcnosť všetko ukáže.