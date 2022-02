Blíži sa ďalší veterný Armagedon: Zatvorené školy a zrušené lety! Najhoršie to bude v TÝCHTO mestách

BRATISLAVA – Slovensko a viaceré krajiny Európy majú za sebou mimoriadne veterný štvrtok. Môže za to víchrica Ylenia, ktorá sa prehnala britskými ostrovmi, Nemeckom, Poľskom, Českom, ale aj Slovenskom. Napáchala značné škody a keď si ľudia myslia, že to najhoršie už majú za sebou, mýlia sa. Blíži sa totiž ďalšia veterná pohroma.

Vo štvrtok to vo viacerých krajinách Európy vyzeralo, ako by sa ženili všetci čerti. Meteorológovia totiž vydali výstrahy pred silným vetrom, za ktorým bola víchrica Ylenia. Tá nad naše územie priniesla vietor s rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu, ba čo viac, na Lomnickom štíte fúkal orkán s rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu. K tomu všetkému boli spozorované aj búrky a vo viacerých regiónoch boli vyhlásené povodňové výstrahy. Okrem toho bolo veľmi teplo.

Archívne VIDEO Silný vietor pustoší Európu: V Poľsku strhol žeriav! Zábery, z ktorých mrazí

Ylenia sa cez naše územie prehnala v dvoch fázach a napáchala značné škody. Veď hasiči do včerajšieho večera mali až 140 výjazdov, prevažne pre popadané stromy, zatopené rodinné domy a iné škody.

Extrémna situácia však bola v Poľsku, kde vplyvom nepriaznivého počasia zosadlo celkovo 6 tornád. Tie spáchala obrovské škody, ktoré naši severní susedia ešte ani nestihli odpratať, a už sa obávajú ďalšej veternej apokalypsy. Z britských ostrovom ku nim totiž mieri orkán Zeynep, v Británii pomenovaný ako Eunice. Páchať bude početné škody v západných štátoch ako Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, Nemecko a postupne búrka dorazí počas soboty aj do Čiech a Poľska. Územie Slovenska, našťastie, obíde. Najvážnejšia situácia však je práve na britských ostrovoch, kde má rýchlosť vetra dosahovať až 145 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Počasí severní Čechy

Krušné chvíle v lietadle

V Londýne pre silný vietor vydali červenú výstrahu pred silným vetrom, ktorý má podľa Dailymail dosahovať rýchlosť až 100 míľ za hodinu, teda asi 160 kilometrov za hodinu. Kompetentní ľudí vyzvali, aby vychádzali z domu len v nutných prípadoch a dávali si pozor na lietajúce objekty. V celej Británii zatvorili stovky škôl a obmedzili aj dopravu. Napríklad, vo Walese boli zrušené všetky vlakové spoje, rovnako tak zrušil desiatky letov aj British Airways na londýnskych letiskách Heathrow a City. Rovnako boli zatvorené aj viaceré londýnske atrakcie ako London Eye, Kew Gardens či Legoland.

Krušné chvíle mali piloti dnes ráno, ktorí bojovali o pristátie počas toho, ako fúkal extrémny bočný vietor na letisku v Birminghame, pričom lietadlo Vuelingu z Paríža sa prudko kývalo zo strany na stranu, keď sa blížilo k pristávacej dráhe vo vetre s rýchlosťou zhruba 100 kilometrov za hodinu.

Archívne VIDEO Británia bojuje s ďalšou veternou pohromou: Orkán zatvoril školy a zrušil lety!

Vo Walese, aj ďalších prímorských oblastiach rovnako varovali ľudí pred vysokými vlnami a búrkami. Podľa úradov pôjde o najhoršiu búrku za posledných 32 rokov. Najvyššie nárazy vetra dnes o 9:30 boli 148 kilometrov za hodinu na ostrove Wight, 140 km za hodinu na Swansea, 127 km za hodinu na ostrovoch Scilly a 120 km za hodinu na Capel Curig v severnom Walese.

Do redakcie sa nám ozvala čitateľka Barbora, ktorá v súčasnosti študuje vo Walese – Cardiffe. Ako uviedla, pre silný vietor jej v piatok zrušili vyučovanie a kompetentní vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali z domu. „Ľudia, čo žijú pri mori, si majú dávať pozor na vysoké vlny,“ uviedla.

Ďalšie výstrahy

Na severe Slovenska sa môže v piatok vyskytnúť vietor na horách. V noci môže dosiahnuť rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého aj druhého stupňa. V niektorých okresoch hrozia povodne z topenia snehu. Informuje o tom na svojom webe. Pred vetrom na horách si treba dať pozor v okresoch Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa platí do 22.00 h, druhý stupeň do soboty poobedia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: HaZZ v Žiline

Výskyt vetra s rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu očakávajú meteorológovia od 19.00 h. Výstrahu prvého stupňa preto vydali pre okresy Námestovo, Tvrdošín a Kežmarok. Povodne z topenia snehu hrozia v okresoch Žilina, Martin, Ružomberok, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Michalovce a Sobrance. Pr tieto oblasti platí výstraha prvého stupňa, pre okres Turčianske Teplice vydalo SHMÚ výstrahu druhého stupňa. "Vzhľadom na existujúce snehové zásoby, oteplenie a spadnuté kvapalné zrážky bol zaznamenaný vzostup vodných hladín. Aktuálne vodné hladiny kulminujú alebo klesajú," poznamenali meteorológovia.

Hasiči pre silný vietor zasahovali na území Trnavského kraja od štvrtka (17.2.) do piatkového rána pri 22 udalostiach. Išlo o odstraňovanie padnutých stromov z cestných komunikácií, elektrického vedenia, odtrhnutej strechy a nalomených stromov, ktoré ohrozovali premávku a budovy. Hasiči zasahovali aj pri spadnutom triážnom stane pred nemocnicou v Trnave, informovala krajská hovorkyňa hasičov Lena Košťálová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a dobrovoľní hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji absolvovali vo štvrtok (17. 2.) a v piatok nadránom v súvislosti s poveternostnou situáciou 21 zásahov. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík, vo väčšine prípadov išlo o odstraňovanie spadnutých a zlomených stromov z ciest, miestnych komunikácií a chodníkov, v dvoch prípadoch odstraňovali stromy spadnuté na osobné motorové vozidlá. Hasiči odstraňovali aj uvoľnené plechy na strechách budov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Okresné veliteľstvo Štátnej hasičskej služby v Pleszewe

Článok budeme aktualizovať.