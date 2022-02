Rusko svojimi požiadavkami ohrozuje bezpečnosť v Európe, tvrdí nemecká ministerka

"Rusko bezprecedentným nasadením vojakov na hraniciach s Ukrajinou a požiadavkami ako za studenej vojny spochybňuje základné princípy európskeho mierového usporiadania," vyhlásila Baerbocková podľa agentúry AFP. Zároveň vyzvala Moskvu, aby podnikla "seriózne kroky" v záujme zmiernenia súčasného napätia okolo Ukrajiny.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN varoval, že Rusko môže spustiť ofenzívu na Ukrajinu do "niekoľkých dní". Moskva takéto obvinenia popiera, avšak hrozí protiopatreniami, ak Západ nesplní ruské bezpečnostné požiadavky. Rusko účasť na konferencii v Mníchove odmietlo, avšak USA ohlásili, že Blinken prijal pozvanie na stretnutie so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Schôdzka by sa mala uskutočniť na budúci týždeň v prípade, že dovtedy nedôjde k ruskej invázii na Ukrajinu.

Galéria fotiek (2) Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken

Zdroj: SITA/Kevin Lamarque/Pool Photo via AP

Baerbocková uviedla, že mníchovská konferencia je príležitosťou "hovoriť o tom, ako môžeme čeliť logike hrozieb násilia a vojenskej eskalácie logikou dialógu". Vyjadrila tiež poľutovanie nad tým, že Rusko sa rozhodlo túto šancu nevyužiť, keďže sa na konferencii nezúčastní. "Aj malé kroky smerom k mieru sú lepšie než veľké kroky smerom k vojne," poznamenala.

V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začne v piatok a potrvá do nedele. Medzi účastníkmi budú aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, generálny tajomník OSN António Guterres, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.