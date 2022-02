Trhy KOLABUJÚ: Ruské akcie na burzách prudko klesajú a cena ropy vystrelila nahor, ide o reakciu na inváziu na Ukrajinu

Ceny ropy sa totiž na trhoch pridávajú v utorok cez dva doláre. Na tejto cene sa podpísali aj obavy z narušenia dodávok. Zmeny cien sa týka hlavne napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Situácia je vážna hlavne od chvíle, čo Kremeľ uznal jednostranne ako samostatné republiky dva separatistické regióny na východnej Ukrajine. Okrem toho tam Rusi už poslali aj vojakov.

Najväčší pokles od roku 2008

Straty rubľa podľa webu The Guardian dosiahli 3,3 %, zatiaľ čo akciové trhy v Moskve klesli na najnižšiu úroveň za niekoľko rokov. Index RTS denominovaný v dolároch skončil deň o 13,2 % nižšie, zatiaľ čo ruský index MOEX založený na rubľoch stratil 10,5 %. Web Investing.com stratu ruských akcii vyčíslil na 12,15 percent. Aktuálne vraj akcie klesli na najnižšiu úroveň od roku 2008.

Sankcie voči Rusku a zákaz obchodovania

Analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar pre Reuters uviedol, že je nepravdepodobné, že by vlády v USA a v Európe uvalili sankcie za ropu alebo plyn na Rusko, ak by ďalej napádalo Ukrajinu, pretože by to bolo pre nich "príliš bolestné". Samotné Rusko by však mohlo zadržať dodávky ropy a plynu, ak by sa pokúsilo o odvetné opatrenia proti akýmkoľvek iným sankciám uvaleným Západom, dodal Dhar.

Americký prezident Joe Biden zároveň vydal výkonný príkaz na zastavenie obchodných aktivít USA v odtrhnutých regiónoch a zákaz dovozu všetkého tovaru z týchto oblastí.