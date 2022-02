Na výletnej lodi v Íonskom mori vypukol požiar: Cestujúcich museli evakuovať

Loď Euroferry Olympia smerovala z Talianska do gréckeho prístavného mesta Igumenica. Na palube bolo 237 pasažierov a 51 členov posádky. Požiar vypukol približne o 04.30 h miestneho času (03.30 h SEČ), keď sa nachádzala pri severnom pobreží ostrova Korfu. Kapitán cestujúcich následne vyzval, aby loď opustili.

Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



