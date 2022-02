V Atlantickom oceáne začala horieť loď s tisíckami áut

Podľa piatkových informácií portugalského námorníctva sa na takmer 200 metrov dlhej lodi nachádzala 22 členná posádka, ktorá sa po vypuknutí požiaru evakuovala a bola prevezená do bezpečia. Situácia na lodi, plávajúcej pod panamskou vlajkou, je podľa hovorcu portugalského námorníctva stabilizovaná a momentálne nehrozí riziko, že by sa vznietila nádrž s palivom alebo že by uniklo do mora.

A crewless burning cargo ship carrying Volkswagen cars is adrift https://t.co/7ylaRjqsCo — CBS News (@CBSNews) February 18, 2022

Podľa správ médií sa loď plavila z prístavu Emden na severozápade Nemecka do Davisvillu, ktorý leží v americkom štáte Rhode Island. Požiar údajne vypukol už v stredu v priestore, kde sa prepravovali autá.

V priebehu piatka by mali plavidlo preskúmať experti z holandskej záchranárskej spoločnosti, ktorí posúdia, či by ho bolo možné odtiahnuť do niektorého z prístavov. Loď sa v súčasnosti nachádza približne 170 kilometrov juhozápadne od azorského ostrova Faial. V jeho blízkosti hliadkuje plavidlo portugalského námorníctva.