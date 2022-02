Americká vláda nezaznamenala žiadne stiahnutie ruských jednotiek

"To, čo hovorí Rusko, je jedna vec. To, čo robí Rusko, je vec druhá. Zatiaľ sme nezaznamenali stiahnutie vojsk. Jednotky zostávajú rozmiestnené pri hraniciach s Ukrajinou. Bolo by dobré, keby boli slová nasledované skutkami, ale to sme doteraz nevideli," uviedol Blinken v rozhovore pre televíziu MSNBC. "Sme pripravení na diplomatické riešenie a sme pripravení aj na ruskú agresiu," dodal šéf americkej diplomacie v relácii Morning Joe.

Blinken zopakoval výzvu Washingtonu

Minister zahraničných vecí USA v stredu vystúpil aj v relácii Good Morning America, ktorú vysiela televízia ABC. Blinken označil hrozbu ruskej invázie za "skutočnú" a zopakoval výzvu Washingtonu, aby Rusko deeskalovalo situáciu.

"(Ruský) prezident (Vladimir) Putin má schopnosť konať vo veľmi krátkom čase. Môže stlačiť spúšť. Môže to urobiť dnes, môže to urobiť zajtra, môže to urobiť na budúci týždeň. (Ruské) jednotky sú pripravené, ak chce (Putin) obnoviť agresiu proti Ukrajine," uviedol najvyššie postavený americký diplomat. Antony Blinken vystúpil v amerických televíziách deň po tom, ako Rusko oznámilo, že začalo sťahovať jednotky od ukrajinských hraníc. Moskva tvrdí, že Rusko nemá v pláne podniknúť žiadnu agresiu.