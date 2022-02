VIDEO Polícia tri roky pátrala po dievčatku (6): Už ho našli! Z detailov prípadu vám prebehne mráz po chrbte

NEW YORK - V roku 2019 doslova zmizla. Pátranie po malom dievčatku trvalo až do začiatku tohto týždňa. V pondelok dostala polícia tip, na základe ktorého sa im ho podarilo nájsť v tmavej a navlhnutej komore pod schodmi v neľudských podmienkach. Okamžite sa začalo vyšetrovanie miesta činu.

Šesťročná Paislee Shultisová záhadne zmizla ešte v roku 2019. Mala vtedy len štyri roky, keď ju vyhlásili za nezvestnú, uvádza USA Today News. Pred pár dňami ju našli policajti v tajnej miestnosti pod schodmi, kde žila v neľudských podmienkach takmer dva roky.

Vysvitlo, že Paislee uniesli jej vlastní rodičia. Prehrali totiž súdny spor, kedy sudca vyhlásil, že nie sú schopní sa o ňu ďalej starať. Dievča bolo umiestnené do náhradnej starostlivosti v Cayuga Heights v štáte New York. Polícia od začiatku podozrievala z únosu jeho biologických rodičov Kimberly Cooperovú (33) a Kirka Shultisa Jr. (32), no nemali proti nim žiadne dôkazy. Začiatkom tohto týždňa však dostala polícia tip, že Paislee bola videná s jej biologickými rodičmi v Saugerties v štáte New York. Bezpečnostné zložky zamierili na ulicu Fawn Road, prehľadali dom a hovorili s už spomínaným Shultisom a jeho otcom Shultisom Sr. (57).

Saugerties , NY An upstate girl who was missing for two years has been found alive in Ulster County. Paislee Shultis... Posted by 89Block News on Tuesday, February 15, 2022

Cooperovú objavili policajti v komore pod schodmi, ako sa tam ukrývala aj so svojou dcérou. Podarilo sa im to vďaka detektívovi Erikovi Thielemovi, ktorý si všimol niečo podivné na zadnom schodisku, ktoré smerovalo do suterénu domu. Posvietil baterkou na schody a vtedy policajti zbadali v škáre dve malé nožičky. Následne odstránili niekoľko schodov, vďaka čomu sa im naskytol pohľad do skrytej miestnosti, kde bola Paislee s Kimberly.

Paislee Shultis, a 6-year-old girl, missing since 2019, was found in a "small, cold, and wet" secret room. https://t.co/Z9aRtw9Bqv pic.twitter.com/CPBkaxpmB4 — USA TODAY (@USATODAY) February 16, 2022

"Dieťa ukrývali v provizórnej komore pod schodmi, ktoré viedli do suterénu domu. Odhalili úkryt, kde manželia dva roky ukrývali unesené dieťa," uviedla polícia vo vyhlásení. Cooperovci boli spolu s otcom na mieste zadržaní a obvinení z trestného činu únosu a ohrozenia blaha dieťaťa.