Nechutný incident na autobusovej zastávke: Pri tínedžerke sa pristavil vodič a... doteraz sa trasie!

KENILWORTH - Znepokojená matka prehovorila po tom, čo jej dospievajúcu dcéru oslovil muž, ktorý sa ju snažil dostať do auta. Údajne sa jej opýtal na čas a miesto, kam ide a navrhol jej odvoz. Dievča incident šokoval, kvôli nepríjemnému stretnutiu sa teraz bojí opúšťať dom. Vo veci prebieha vyšetrovanie.

Pätnásťročná tínedžerka čakala v pondelok 27. decembra na autobusovej zastávke v Kenilworthe v anglickom grófstve Warwickshire, keď pri nej neznámy vodič pristavil auto a pustil sa s ňou do rozhovoru. Pýtal sa jej kam ide a potom jej navrhol, aby nasadla k nemu. Dievčina jeho návrh odmietla, no stretnutie ňou otriaslo a dokonca sa teraz bojí vychádzať z domu. Jej mama varovala ostatných v okolí a požiadala tých, ktorí majú podobné skúsenosti, aby to oznámili polícii.

"Dcéra čakala na zastávke na Warwick Road pred kostolom St. John’s. Auto zastavilo v pruhu pre autobusy a vystúpil z neho Ázijčan vo veku 40 až 50 rokov. Dcéry sa spýtal, kedy a kam ide. Potom sa jej spýtal, či nechce skočiť do jeho auta, zobral by ju do Leamingtonu. Našťastie akurát zbadala na druhej strane cesty kamarátku a jej otca, tak k nim pribehla a muž odišiel," uviedla matka, ktorá požiadala o zachovanie anonymity, pre denník Coventry Telegraph.

Dievčina si nestihla zapamätať poznávaciu značku vozidla, pretože bola v tej chvíli naozaj vydesená. "Bola úplne otrasená. Nie je to prvýkrát, čo sa jej niečo také stalo. Teraz má očividne menší záujem chodiť preč sama, dokonca aj cez deň. Hneď mi nenapadlo to oznámiť, pretože mala šťastie a urobila dobré rozhodnutie, že od neho odišla," dodala jej matka. K prípadu sa vyjadril aj hovorca polície vo Warwickshire. "Polícia bola informovaná o hlásení o podozrivom vozidle v blízkosti kostola St. John‘s Church na Warwick Road v Kenilworthe 27. decembra okolo 12:30," uviedol s tým, že aktuálne prebieha vyšetrovanie.