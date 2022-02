Hromadná smrť zachytená na VIDEU! Z oblohy začali padať stovky vtákov, čo zapríčinilo hororový jav?

Bezpečnostná kamera jedného z domov zachytila šokujúci úkaz, keď v jednom momente začalo padať na zem obrovské množstvo vtákov. Užívatelia sociálnych sietí boli zmätení z toho, čo sa vlastne deje, píše The Guardian. Podobné scénky poznali len z katastrofických filmov.

Video ukazuje, ako vtáky začínajú z ničoho nič narážať do stien domu a padať rovno na zem. Riaditeľ americkej Konzervatívnej únie Matt Schlap si tieto zábery pozrel a poznamenal: "Prosím, len nech to nie je vtáčia chrípka." Ľudia na sociálnych sieťach sa snažili túto záhadu vyriešiť po svojom. "Nemyslím si, že padali už mŕtve. Zabil ich skôr silný náraz na tvrdý povrch," poznamenal jeden komentujúci. Niekto iný sa zase vyjadril, že "kŕdeľ zrejme preletel cez káble vysokého napätia". Väčšina ľudí sa však prikláňa k tomu, že pád vtákov mohol byť spôsobený ich príletom z Kanady do severnej časti Mexika, kedy im počas letu prestal náhle fungovať orientačný zmysel.

Úplné pobláznenie nastáva aj vtedy, keď sa vtáky snažia uniknúť pred predátorom. Objavili sa aj teórie o tom, že za zlý orientačný zmysel mohol znečistený vzduch, technológia 5G alebo dokonca tzv. Havanský syndróm, podľa ktorého vtáky mohla zabiť séria energetických impulzov. Nie je však jasné, či ide o magnetické impulzy alebo slnečné erupcie. Docent v odbore biológie a ochrany prírody Alexander Lees z Manchester Metropolitan University súhlasí s tvrdením, že malo ísť o dravca. "Vtáky v kŕdli pozorujú stále svojho druha pred sebou a nevšímajú si okolie. Takáto udalosť sa preto môže občas vyskytnúť," uviedol.