VIDEO Manželia si všimli čudnú jazdu vodiča pred nimi: Otrasné zistenie, išlo o život!

Na kruhovom objazde šofér Renaultu nedokázal dostatočne zatočiť a nabúral do stĺpu verejného osvetlenia. Muž v druhom aute, ktorý sedel vedľa svojej družky na sedadle spolujazdca, vystúpil a bežal sa na neho pozrieť. Keď otvoril dvere vozidla, uvidel opitého staršieho muža, ktorý jednou rukou držal volant a v druhej mal otvorenú fľašu piva.

Na prednom sedadle si ešte viezol basu pív, z ktorej sa zrejme obsluhoval aj počas jazdy. Zranený nebol, no nezrozumiteľne niečo mumlal a vypotácal sa z auta, aby si obzrel škodu, ktorú spôsobil po zrážke so stĺpom. Vo chvíli, keď začul, že Schovanovci budú volať políciu, zmobilizoval zvyšky svojich síl, nasadol do auta a snažil sa z miesta činu utiecť. Pri pokuse o únik manželov takmer zrazil. Tí tiež nasadli do auta a vybrali sa za ním, pretože mu chceli zabrániť v ďalšej jazde. Opilec zastavil z neznámych dôvodov ešte v Kuřívodoch pri autobusovej zastávke. Túto príležitosť chceli Schovanovci využiť na to, aby mu zobrali kľúče od vozidla. Manžel stihol ale len otvoriť dvere a chytiť sa volantu. V tej chvíli opilec naštartoval a ťahal ho niekoľko metrov po ceste. Reálne hrozilo, že mu zadnými kolesami prejde po nohách. Situácia sa, našťastie, zaobišla bez vážnejších zranení.

Naháňačka pokračovala

Renault išiel ďalej po ceste na Dolnú Krupú a manželia v závese za ním. Zhruba po piatich kilometroch vodič Renaultu zastavil pri lesnej ceste a vystúpil z auta. Schovanovci ho nasledovali a keď sa vzdialil od vozidla, vnikli do Renaultu a vytiahli kľúče.

Keď na miesto dorazila policajná hliadka, podrobila opilca dychovej skúške. Ten nadýchal 3,13 a pri opakovanej skúške 2,61 promile alkoholu. Následne ho policajti previezli na odber krvi. "Jej rozbor nám predovšetkým odpovie na otázku, kedy začal piť a tiež upresní hladinu alkoholu v jeho krvi. Muž totiž tvrdil, že si dal pred jazdou dve pivá a až po jazde sa trochu napil vodky," uviedla hovorkyňa českej polície pre Liberecký kraj Ivana Baláková. Policajti mohli tomuto príbehu len ťažko uveriť, najmä keď sa v aute povaľovali dve neotvorené fľaše od vodky a vodič Renaultu nebol schopný vysvetliť, z ktorej fľaše pil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Dopravní policajti ešte toho istého dňa začali trestné konanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vozidlo Renault nechali odtiahnuť. "Krajské riaditeľstvo polície si veľmi váži osobné nasadenie manželov Schovanovcov, ktorí sa snažili opilcovi zabrániť v jeho nebezpečnej jazde. Nakoniec sa im to aj podarilo," dodal hovorkyňa Baláková na záver.