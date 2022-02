Kremeľ potvrdil, že Macron sa odmietol v Rusku otestovať na KORONAVÍRUS

Rokovania Macrona s Putinom sa uskutočnili v Moskve 7. februára. Obaja lídri počas rokovaní sedeli na opačných koncoch stola dlhého niekoľko metrov a takto diskutovali o ukrajinskej kríze. Nemenované zdroje neskôr pre agentúru Reuters uviedli, že Macrona s Putinom delil dlhý stôl preto, lebo francúzsky prezident sa pred rokovaniami odmietol otestovať ruským PCR testom, pretože nechcel, aby Moskva získala jeho DNA.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus, Pool

Ruskí novinári sa preto počas pravidelnej tlačovej konferencie spýtali na túto skutočnosť Peskova. Ten odvetil, že Macron sa skutočne nechcel nechať otestovať v Rusku, avšak odmietol odpovedať na otázku, či Kremeľ oboznamuje zahraničných hostí s výsledkom testov Putina a či by Moskva akceptovala, ak by Macrona otestovali nie ruskí, ale francúzski lekári. "Nechcel by som v tejto veci poskytovať ďalšie podrobnosti, hlbšie ísť nemôžem," uviedol Peskov.

Hovorca Kremľa zároveň uviedol, že pri zahraničných návštevách dodržiavajú delegácie niekedy iné pandemické opatrenia ako Kremeľ. V takom prípade musí Kremeľ podľa Peskova podniknúť dodatočné kroky, aby "ochránil zdravie" ruského prezidenta aj jeho hostí, uvádza agentúra AFP. Peskov okrem toho spresnil, že stôl, pri ktorom prezidenti minulý týždeň rokovali, má približne šesť metrov a občas sa pri ňom konajú rôzne rokovania.