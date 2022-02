Pilot vyhral spor s aerolinkami: Dvom kolegom prišlo počas letu zle a on... musia mu vyplatiť vyše 100-tisíc!

CROYDONE - Známa letecká spoločnosť prehrala súdny spor so svojím bývalým zamestnancom. Incident s pilotom sa odohral ešte v roku 2015 a dva roky nato ho spoločnosť prepustila. Pilot sa však nevzdal a začal sa súdny proces, vďaka ktorému mu teraz musia vyplatiť odškodné vo výške takmer 90-tisíc libier (107-tisíc eur).

Kapitán leteckej spoločnosti Virgin Mike Lawson bol prepustený pre údajný incident z roku 2015, ktorý sa odohral počas medzinárodného letu do Hongkongu, uvádza Daily Mail. V lietadle sa v tom čase okrem neho nachádzali ďalší dvaja piloti. Po odlete z Indie sa u nich prejavili žalúdočné problémy. Boli tak silné, že nedokázali riadiť lietadlo. Lawson absolvoval dlhé lety už niekoľkokrát a navyše cest do Číny poznal.

Počas dlhých letov, konkrétne tento trval jedenásť hodín, sa striedajú traja piloti. Po troch hodinách však išiel prvý pilot na záchod so žalúdočnými problémami. Keď sa vrátil do kokpitu, na chvíľu zamdlel a požiadal o odpočinok. Po 4,5 hodine letu potreboval ísť aj druhý pilot na záchod, pretože sa u neho tiež objavili podobné črevné ťažkosti. Lietadlo sa v tom čase nachádzalo nad Ruskom a Lawson sa vyjadril, že o núdzové pristátie by sa pokúsili len vo veľmi krajnom prípade. Keďže ostal ako jediný schopný pilot na palube, rozhodol sa sám, že bude pokračovať v dráhe letu. Lietadlo napokon bezpečne pristálo v Hongkongu.

Keďže to ale bolo v rozpore s náplňou práce, aerolinky začali celú vec vyšetrovať. V období medzi októbrom a novembrom 2015 boli Lawsonovi zrušené všetky lety, ale nikto mu nepovedal, že spravil niečo zlé. Tým, že letecká spoločnosť tieto skutočnosti zatajila, nemal sa na súde ako brániť.

V máji 2017 bol zo spoločnosti prepustený. Virgin Atlantic ako dôvod uviedla zlyhanie dvoch leteckých testov na simulátore v roku 2016. Mike na svoju obranu poznamenal, že skúšajúci bol na neho veľmi prísny a skúškami neprešiel schválne. Okrem toho ho mala letecká spoločnosť obviniť z bezohľadného správania počas letu. Pilot ale toto obvinenie pred súdnym tribunálom poprel a bránil sa, že nikdy nečelil žiadnemu disciplinárnemu konaniu. Za krivé obvinenia žiadal od aeroliniek odškodné vo výške 1,7 milióna libier (zhruba dva milióny eur).

Po týchto zisteniach sa sudca Brian Doyle vyjadril, že "súhlasí s navrhovateľom, pretože je ťažké uveriť tomu, že tak známa letecká spoločnosť dovolila pilotovi v čase jeho služby, aby sa správal bezohľadne. Bol tu zamestnaný 17 rokov a nie je možné, že by si nikto nič nevšimol." Virgin Atlantic sa rozhodla zbaviť svojho zamestnanca bez toho, aby mohol akokoľvek reagovať. Za ujmu na zdraví a prepustenie na základe falošných dôkazov musí teraz spoločnosť vyplatiť poškodenému viac ako 100-tisíc eur.