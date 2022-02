Pod Borisom Johnsonom sa trasie kreslo premiéra: Kritika už aj od vlastných, má trumpovskú povahu!

LONDÝN - Kreslo pod premiérom Veľkej Británie Borisom Johnsonom je už poriadne nalomené. V politike ide vždy o vysvetlenie daného problému, alebo sa snažíte poskytnúť nejaké riešenie do budúcnosti. V prípade Johnsona je to podľa mnohých britských médií už jedno. Otázkou nie je, či ho niekto nahradí, ale kedy k tomu príde.

Hlavný dôvod, prečo by mal Boris Johnson opustiť premiérske kreslo, je skôr morálny než politický. Podľa denníka The Guardian jeho priam trumpovská povaha môže za rezignáciu poradcu a šéfa Number 10 Policy Unit (skupina odborníkov so sídlom na Downing Street 10, ktorí poskytujú Johnsonovi politické poradenstvo) Munira Mirzu. Nedávny útok na Keira Starmera (šéfa labouristov) to len potvrdzuje. Súčasná kríza odzrkadľuje Johnsonov spôsob vládnutia, kedy sám seba stavia nad systém. S takýmto prístupom nie je možné vládnuť v stabilnej parlamentnej demokracii.

Namiesto vládnutia reprezentuje

Tento týždeň sa síce situácia okolo premiéra trochu upokojila, no kríza pretrváva. Jeho moc sa upevňuje cez Number 10 Policy Unit, no mala by pochádzať prevažne z podpory Dolnej snemovne. Podľa konzervatívca Jocoba Reesa-Mogga je práve toto dôvod, prečo chodí Johnson po nemocniciach a vystupuje často pred kamerami. "Povinnosti premiéra si mení s prezidentským kabinetom," myslí si.

Galéria fotiek (3) Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Príkladom takéhoto prístupu je Johnsonov postoj k zbierke zákonov. Podľa Starmera koná častokrát za hranicami zákona. Pridáva sa k nemu aj Rees-Mogg. "Johnson dohliada nad dodržiavaním zákonníka. Je jediným arbitrom v prípade nezhôd alebo porušení. Inak povedané, sám sa rozhodne, či spravil chybu alebo nie. A veľmi dobre o tom vie. Kritika v parlamente na jeho adresu preto nič nerieši. Keby niekto vyhlásil, že koná mimo zákona, Johnson by to ako sudca nad zákonníkom jednoducho poprel." Boris Johnson začína byť čoraz menej obľúbený aj medzi konzervatívcami. Pokiaľ by si chceli zvoliť nového lídra, podľa premiéra by museli nasledovať nové parlamentné voľby. Z pohľadu Konzervatívnej strany, ktorá sa drží pri moci, by to bolo riskantné.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Johnson svojmu víťazstvu vo voľbách v roku 2019 môže vďačiť hlavne kampani, ktorá bola zameraná proti vtedajšiemu britskému vládnemu systému. Nedisponuje však žiadnym materiálom ani víziami, ktoré by viedli k tejto zmene. Aký bude jeho ďalší osud, je zatiaľ vo hviezdach. Jasné je len to, že kresla predsedu vlády sa bude držať do poslednej možnej chvíle.