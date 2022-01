ONLINE Konflikt na Ukrajine: Rusko sa dostáva do sporu s NATO, Biden varoval Putina pred inváziou

Rusko začalo od jesene minulého roku zhromažďovať svoje jednotky na pohraničí Ukrajiny. Moskva to vysvetľovala ako formu výcviku a všetkých ubezpečovala, že sa nechystá žiadna invázia.



Podľa informácií z Kremľa malo ísť len o zabezpečenie hraníc, pretože NATO ponúklo Ukrajine vstup do aliancie už v roku 2014.



Západné mocnosti na čele s USA a NATO vidia tento akt Ruska ako hrozbu a vyhlásili, že v prípade invázie na Ukrajinu zasiahnu.



Posledné rokovania medzi stranami nič nepriniesli. Moskva požaduje, aby sa NATO nerozširovalo ďalej na východ. NATO reagovalo, že je otvorené v otázke vstupu akejkoľvek krajiny do aliancie.



Kanada a Dánsko sa priklonili na stranu Ukrajiny. Kanada vyslala na západ krajiny špeciálne jednotky a Dánsko poskytlo 22 miliónov eur na obranyschopnosť Ukrajiny.



Ukrajina vidí hrozbu aj na pohraničí s Bieloruskom. Lukašenko provokuje západný svet svojou migračnou politikou.

11:30 Ukrajinská armáda informuje, že dobrovoľníci charitatívnej organizácie "Come back alive" jej darovali počítače a ďalšie vybavenie v hodnote 680 000 hrivien (21 080 eur). Informáciu poskytol savelife. Na náklady nadácie bola zakúpená kancelárska a komunikačná technika, ktorá pomôže čo najskôr nasadiť novovytvorené velenie vojsk.

11:10 Predstavitelia administratívy a spojenci NATO nemôžu byť spokojní s tým, že Biden tak verejne a jasne vysvetľoval rozdiely v NATO. Neúnavné verejné posolstvo bolo o jednote. Prezident však odhalil trhliny pod tým, čo vyvolalo otázku, či dáva Putinovi povolenie na inváziu, uvádza BBC. Biden jasne povedal to, čo všetči už dávno tušili: "NATO je jednotné v tom, aká by mala byť odpoveď na inváziu, ale nechce nikoho napadnúť." Panujú rôzne názory v tom, čo sú krajiny ochotné urobiť v závislosti od ďaslších krokov Ruskej federácie.

10:50 Taliansky diplomat Európskej únie Stefano Sannino obvinil Rusko, že neberie Brusel vážne, a povedal, že sa to pravdepodobne obráti proti Moskve, píše CNBC. EÚ je čoraz viac frustrovaná z toho, že bola vynechaná z oficiálnych rozhovorov s Ruskom. Hoci sú niektoré krajiny EÚ aj členmi NATO, vrcholoví diplomati EÚ neboli do týchto priamych rozhovorov s Moskvou zaradení. "Rusko sa tak trochu obzerá na koniec 19. storočia, možno začiatok 20. storočia, namiesto toho, aby sme sa pozerali na súčasný svet a na to, čím dnes je Európska únia," dodal.

10:30 Prezident Joe Biden neplánuje odpovedať na ďalšiu ruskú inváziu na Ukrajinu vyslaním bojových jednotiek, uvádza AP News. Dôvod, prečo sa priamo nezapojiť do rusko-ukrajinskej vojny, je jednoduchý. Spojené štáty nemajú voči Ukrajine žiadne zmluvné záväzky a vojna s Ruskom by bola obrovským hazardom. Minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý je tento týždeň v Európe, aby sa stretol s predstaviteľmi Ukrajiny, konzultoval aj so spojencami v NATO. V piatok sa má stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Záväzok USA voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny zostáva podľa jeho slov nemenný. Hranice tohto záväzku však Blinken verejne nedefinoval.

10:10 Prezident Joe Biden v stredu varoval svojho ruského kolegu Vladimíra Putina, že pokiaľ Rusko napadne Ukrajinu, jeho krajina za tento akt zaplatí zbytočnými stratami na životoch a možným odpojením od globálneho bankového systému.

9:55 Ministerstvo zahraničných vecí USA schválilo žiadosti Estónska, Lotyšska a Litvy o prevoze niektorých zbraní vyrobených v USA na Ukrajinu. Informuje o tom Politico s odvolaním sa na svoje zdroje v americkej administratíve. Podľa amerických médií ide o prejav pomoci západných spojencov v dôsledku hrozby invázie ruských vojsk na viacerých frontoch. USA však odmietli špecifikovať konkrétne zbrane, ktoré je povolené prenášať. V najbližších týždňoch začína Bidenova administratíva s dodávaním protitankových raketových systémov, munície a ďalšieho vybavenia na Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov.

9:15 V rámci rozmiestnenia systému územnej obrany na Ukrajine bude vytvorených viac ako 150 práporov. Informoval o tom Militarnyi s odvolaním sa na ministerstvo obrany Ukrajiny. V rámci Síl územnej obrany (TDF) pokračuje formovanie 25 brigád (jeden kraj – jedna brigáda), v ktorých bude viac ako 150 práporov (jeden prápor na okres).

1st Tank Brigade of Ukraine's armed forces. https://t.co/b2xaZ7RPxq — Walter Lekh (@walterlekh) January 19, 2022

9:00 Ukrajina v dôsledku vyvolanej migračnej krízy na hraniciach Bieloruska a krajín EÚ výrazne zintenzívnila úpravu severného úseku hranice, informuje server Militarnyi. Na ukrajinsko-bieloruských hraniciach neustále pracujú asi tri desiatky vojakov, aby tam vybudovali plot z pletiva či prenosné zábrany. Je potrebné poznamenať, že podľa nariadenia vlády O prideľovaní finančných prostriedkov na realizáciu opatrení súvisiacich s posilnením obranyschopnosti štátu pridelila Štátna pohraničná stráž Ukrajiny 21 miliónov UAH (ukrajinských hrivien), teda 651 000 eur.