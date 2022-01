Zmyslom vzdelávacích cyklov je dať školám istú flexibilitu, tvrdí Gröhling

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Zmyslom vzdelávacích cyklov je dať školám istú flexibilitu a možnosť presúvať učivo čiastočne medzi ročníkmi, ak si to žiaci vyžadujú. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s tým, či už žiaci napríklad napredujú rýchlo a dokázali by prebrať ďalšie učivo alebo, naopak, potrebujú učivo preopakovať a upevniť.