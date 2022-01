Ministri obrany USA a Ruska telefonovali o napätí okolo Ukrajiny

Hovorca Pentagónu John Kirby uviedol, že ministri hovorili o "znižovaní rizika neďaleko hraníc Ukrajiny" v čase pretrvávajúcich obáv USA a európskych krajín, že by Rusko mohlo napadnúť susednú krajinu. Moskva k ukrajinskej hranici premiestnila desaťtisíce vojakov a Kremeľ žiada záruky, že Kyjev nebude pozvaný vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO), pripomína AFP. Spojené štáty a spojenci z NATO pohrozili Moskve v prípade útoku na Ukrajinu prísnymi sankciami.

This morning, I spoke with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu. We discussed risk reduction near Ukraine’s borders. pic.twitter.com/tm67DBdrsw