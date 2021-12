Dvojročná ťahanica o pôvode KORONAVÍRUSU: Biologička tvrdí, že ho pozná, podľa nej Čína všetko tajila!

BOSTON/TORONTO - Každá nová informácia o koronavíruse je počas stále pretrvávajúcej pandémie mimoriadne citlivá, a preto sa ľudstvo s napätím pozerá na každú novinku v tejto téme. V týchto dňoch sa opäť otvorila téma, kde a ako vznikol koronavírus a biologička, ktorá pôsobí na Harvarde, je presvedčená, že vie, kde sa to celé začalo a podľa jej názoru to Čína 2 roky tutlala!

Ide o molekulárnu biologičku Alinu Chanovú z Kanady, ktorý sa pre Daily Mail vyjadrila, že verí, že koronavírus unikol z čínskeho laboratória vo Wu-chane, kde celá pandémia pred marcom 2020 odštartovala.

Podľa jej názoru je únik z laboratória vo Wu-chane najpravdepodobnejším pôvodom pandémie koronavírusu, pretože sa to podľa nej Peking snažil zakryť.

Stojí si za svojím, toto je vraj dôkaz

Chanová je o svojej pravde presvedčená až tak veľmi, že vystúpila s týmito závermi aj pred britskými poslancami. Vraj už teraz "je jasné", že koronavirus pochádza z wu-chanského laboratória, v ktorom bol údajne vyvinutý. Podľa Chanovej je táto verzia potvrdená aj tým, že tu vraj bola "úpenlivá snaha Číny utajiť závažnosť tejto situácie“ pred úplne prvou vlnou.

Chceli to vraj zatajiť

Chanová povedala tiež, že zatajenie počiatočnej epidémie vo Wu-chane pred dvoma rokmi Čínskou komunistickou stranou a pokusy sabotovať vyšetrovanie Svetovej zdravotníckej organizácie o pôvode pandémie spôsobili, že teória úniku z laboratória je teraz pravdepodobná.

Lord Ridley, ktorý je tiež spoluautorom knihy o pôvode vírusu s Chanovou, uviedol, že odborníci stále nenašli zvieracieho hostiteľa, ktorý by podporoval prirodzený pôvod koronavírusu, a to aj napriek dvojročnému výskumu. Toto má tiež potvrdzovať ich záver.

Tí, ktorí pravdu poznajú, mlčia vraj zo strachu

"Myslím si, že teória o vzniku v laboratóriu a následnom úniku z neho je pravdepodobnejšia, ako ostatné. Lenže v terajšej situácii nie je bezpečné, aby ľudia, ktorí poznajú pravdu, verejne vystúpili a prehovorili,“ myslí si Chanová. "Žijeme v dobe, kedy časom všetky nazhromaždené informácie výjdu najavo. Kopec svetových virológov už sa k teórii priklonili a považujú ju za opodstatnenú, a to vrátane tých, ktorí modifikovali prvý SARS vírus," doplnila Chanová.

Na rokovaní s Chanovou bol tiež prítomný aj editor vedeckého časopisu Lancet Richard Horton. Ten vysvetľoval, prečo dovolil v publikácii článku popierať možnosť úniku vírusu z laboratória. Autori spomínaného článku vraj mali aj nepriame finančné väzby na Wuchanský inštitút virológie (WIV). Tím Lancetu mal spolupracovať so zoológom Peterom Daszakom.

Mysteriózny zoológ

Ten bol dokonca krátko aj členom tímu, ktorý WHO poslala skúmať pôvod pandémie do Číny. Nakoniec ho však musel opustiť pre väzby na WIV.

"Vieme, že tento koronavirus, covid-19, má unikátne rysy, hovoríme konkréte o miestach štiepenia furinu, bez tohto rysu by nebol schopný vyvolať pandémiu,“ vysvetľuje svoje tvrdenia Chanová.

Ohľadom Daszaka pripomenula, že v roku 2018 ponúkal laboratóriu vo Wu-chane pomoc s umelou modifikáciou nebezpečného netopierieho koronavírusu. "To by zodpovedalo spomínanému unikátnemu rysu vírusu. Predstavte si to takto, keď nejaký vedec začiatkom roka 2018 povie, že vyšľachtí koňa s rohmi a na konci roku 2019 sa vo Wu-chane objaví jednorožec, čo si asi pomyslíte?“ pýtala sa Chanová.