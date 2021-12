Ruská operácia na Ukrajine: Vieme, kedy zaútočia! Inváziu rozdelili do troch etáp

Landsbergis je presvedčený o tom, že Rusko sa už pripravuje zaútočiť na Ukrajinu. Išlo by podľa neho o udalosť, ktorá sa v tomto regióne Európy neodohrala od druhej svetovej vojny. Ako informovali poľské Wiadomości, na summite ministrov zahraničných vecí krajín EÚ sa okrem iného vyjadril so slovami, že "sme presvedčení, že Rusko sa pripravuje na 'totálnu vojnu' s Ukrajinou".

Otázka možného ozborojeného konfliktu je pritom v litovskej tlači horúcou témou. Všetky okolité krajiny sa boja možnej destabilizácie regiónu. Nemecký denník Bild len pred pár dňami oznámil, že objavil podrobné plány na možnú ruskú inváziu na Ukrajinu. Rusko podľa denníka zvažuje násilné riešenie pokiaľ sa Kyjev nevzdá pokusu o opätovné získanie Krymu a východnej Ukrajiny. Podľa Nemcov by Rusko v troch etapách obsadilo približne dve tretiny územia Ukrajiny. Opierajú sa pritom o mnoho jednoznačných signálov, ktoré Rusi vysielajú do tohto štátu. Plány Ruska "sú založené na hodnoteniach niekoľkých ľudí z NATO a bezpečnostných kruhov, z ktorých niektorí mali prehľad o možných plánoch ruského útoku". Do tejto údajnej vojenskej operácie má byť nasadených až 175-tisíc vojakov.

Cieľ je pritom jasný - dobyť juh Ukrajiny. Ruská armáda má najprv zaútočiť z Krymského polostrova a Donbasu. Druhá etapa zahŕňa raketový útok na územie Ukrajiy s cieľom vojensky a ekonomicky ju oslabiť. Treťou etapou môže byť už samotný pokus o presun ruských jednotiek smerom ku Kyjevu.

Kremeľ podľa denníka Bild v skutočnosti plánuje vojenskú operáciu s cieľom vyvinúť tlak na západné krajiny. Najreálnejší dátum spustenia celej operácie má byť na prelome januára a februára 2022. Ukrajinské tajné služby hlásili počas minulého týždňa rôzne rušivé signály. Na východ krajiny pri Donbase sa už presúvajú delá, tanky a bojové vozidlá. O zvýšenom počte vojakov informuje aj spravodajstvo ukrajinského ministerstva obrany.