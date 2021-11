VIDEO Tisíce ľudí v Európe i Latinskej Amerike protestovali proti násiliu na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách vyšli do ulíc tisíce ľudí v hlavnom meste Mexika, ako aj v Madride, Barcelone, Paríži či v Londýne.

Zhromaždenia proti rodovo podmienenému násiliu sa konali aj v Čile, Venezuele, Bolívii, Uruguaji či v Guatemale. "Nezomreli. Zabili ich," stálo na plagátoch účastníkov protestu v Mexiku, kde sa každý deň obeťou vraždy stane približne desať žien. V metropole Mexika sa menšia skupina demonštrantov oháňajúcich sa kladivami pokúsila policajtom vziať ochranné štíty, na čo oni zareagovali vypustením dymovníc.

V krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku sa obeťami femicídy vlani stalo najmenej 4091 žien, vyplýva z údajov regionálnej štruktúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women).

Násilnosti nastali na protestných akciách v tureckom Istanbule, kde polícia použila slzotvorný plyn, aby rozohnala dav stoviek žien požadujúcich znovupripojenie krajiny k tzv. Istanbulskému dohovoru.

V španielskom hlavnom meste Madrid mali účastníčky protestu na sebe fialové masky a šály a niesli obrovský transparent s heslom: "Dosť bolo mužského násilia voči ženám. Riešenia teraz!" Prechádzajúc okolo historických budov nasvietených nafialovo kričali: "Nie sme tu všetky, chýbajú zabité." Ďalšie protesty sa konali i vo Valencii, Seville či iných mestách naprieč krajinou.

Španielska vláda si stanovila boj proti domácemu násiliu za svoju hlavnú prioritu, pripomína AFP. V roku 2004 ako prvá európska krajina schválila zákon namierený voči rodovo podmienenému násiliu. "Odstránenie sexistického násilia je národnou prioritou," zdôraznil na Twitteri španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý sa vyhlasuje za feministu a v jeho vládnom kabinete dominujú ženy. "Spravodlivou spoločnosťou budeme len vtedy, keď skoncujeme so všetkými druhmi násilia voči ženám," dodal.

"Rozličné formy zlého zaobchádzania, ktoré trápia mnohé ženy, sú zbabelé a predstavujú degradáciu pre mužov a pre celé ľudstvo. Nemôžeme od toho odvracať zrak," apeloval.

