Tisíce ľudí v Poľsku vyšli do ulíc: Ďalšia žena zomrela na septický šok! Lekári čakali, kým porodí mŕtve dieťa

VARŠAVA - Tisíce ľudí vyšli do ulíc Varšavy a ďalších poľských miest na protest proti prísnym protipotratovým zákonom po tom, čo nedávna smrť tehotnej ženy obnovila verejnú debatu o interrupciách v krajine. Zdá sa však, že jej smrť nebola jediná.

archívne video

Tridsaťročná Izabela podľa médií zomrela po tom, čo jej lekári odmietli vykonať interrupciu. K jej úmrtiu prispel podľa kritikov nález ústavného súdu z vlaňajšieho októbra, ktorý prakticky postavil interrupcie v Poľsku mimo zákona. Po medializácii tohto prípadu sa ozval Łukasz, ktorý mal tiež podobným spôsobom prísť o svoju ženu.

"Moja Ania tiež zomrela v piatom mesiaci tehotenstva v nemocnici. Tiež na septický šok. Celú noc ležala na lôžku a povedali jej, že musí porodiť mŕtve dieťa," cituje vdovca DenníkN.

Ľudia so sviečkami v rukách a s transparentmi hlásajúcimi "už žiadna ďalšia (mŕtva žena)" prešli cez víkend podľa organizátorov desiatkami poľských miest, vrátane juhopoľského mesta Pszczyna, kde zosnulá žila. "Už žiadna ďalšia" je zároveň názov výzvy, ktorá sa šíri aj po sociálnych sieťach. "Jej srdce tiež bilo," písalo sa na transparentoch niektorých účastníkov víkendovej demonštrácie.

Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Vo Varšave sa do demonštrácie zapojil aj bývalý poľský premiér a predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý teraz stojí na čele najsilnejšej opozičnej strany v krajine. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou ústavného súdu a následne sa vydali na ministerstvo zdravotníctva. "Protipotratové zákony zabíjajú Poľky. Je to kruté, desivé," povedala televízii TVN24 jedna zo žien, ktoré prišli na protestnú akciu do mesta Pszczyna.

Spravodajský server Onet.pl dnes zverejnil rozhovor s manželom inej ženy, ktorá podľa neho zomrela v júni za podobných okolností. Vláda tvrdí, že za Izabelinu smrť rozhodnutie súdu vinu nenesie a že išlo skôr o chybu lekárov.

Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski