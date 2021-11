Korčok o napätí na hraniciach: Lukašenkov režim eskaluje hybridný útok voči EÚ pomocou migrantov

"Dôrazne odsudzujem nedávnu eskaláciu hybridného útoku Lukašenkovho režimu proti Európskej únii na bielorusko-poľskej hranici. Inštrumentalizácia migrantov na politické účely je neprijateľná a neľudská. (Vyjadrujem) plnú solidaritu s Poľskom," napísal šéf slovenskej diplomacie.

O situácii na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom v pondelok na krízovom rokovaní hovorili poľský prezident Andrej Duda, premiér Mateusz Morawiecki a viacerí ministri. Hovorca poľskej vlády Piotr Müller spresnil, že na stretnutí sa debatovalo o viacerých scenároch vývoja hybnej vojny zo strany Bieloruska.

Strongly condemn recent escalation of hybrid attack against #EU 🇪🇺 by Lukashenko´s regime at the #Belarus - #Poland border. Instrumentalisation of migrants for political purposes totally unacceptable & inhuman. Full solidarity with Poland 🇵🇱!