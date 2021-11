Šokujúci PRÍPAD v Poľsku: Tehotná žena zomrela kvôli prísnemu protipotratovému zákonu! Tisícky ľudí vyšli do ulíc

Tridsaťročná Izabela podľa médií zomrela po tom, čo jej lekári odmietli vykonať interrupciu. K jej úmrtiu prispel podľa kritikov nález ústavného súdu z vlaňajšieho októbra, ktorý prakticky postavil interrupcie v Poľsku mimo zákona.

Už žiadna ďalšia mŕtva žena!

Ľudia so sviečkami v rukách a s transparentmi hlásajúcimi "už žiadna ďalšia (mŕtva žena)" prešli cez víkend podľa organizátorov desiatkami poľských miest, vrátane juhopoľského mesta Pszczyna, kde zosnulá žila. "Už žiadna ďalšia" je zároveň názov výzvy, ktorá sa šíri aj po sociálnych sieťach.

"Jej srdce tiež bilo," písalo sa na transparentoch niektorých účastníkov víkendovej demonštrácie. Vo Varšave sa do demonštrácie zapojil aj bývalý poľský premiér a predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý teraz stojí na čele najsilnejšej opozičnej strany v krajine. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou ústavného súdu a následne sa vydali na ministerstvo zdravotníctva.

"Protipotratové zákony zabíjajú Poľky. Je to kruté, desivé," povedala televízii TVN24 jedna zo žien, ktoré prišli na protestnú akciu do mesta Pszczyna. Spravodajský server Onet.pl dnes zverejnil rozhovor s manželom inej ženy, ktorá podľa neho zomrela v júni za podobných okolností. Vláda tvrdí, že za Izabelinu smrť rozhodnutie súdu vinu nenesie a že išlo skôr o chybu lekárov.

Poľské ministerstvo nariadilo inšpekciu nemocnice

Poľský minister zdravotníctva nariadil preveriť situáciu v okresnej nemocnici v meste Pszczyna, v ktorej zomrela tridsaťročná tehotná žena. Vedenie nemocnice uviedlo, že zdravotníci robili všetko, čo mohli, aby dieťa a ženu zachránili. V Sejme (dolná komora poľského Národného zhromaždenia, teda parlamentu, pozn. red.) sa medzitým objavil návrh na sprísnenie zákona, ktorý každý potrat prirovnáva k vražde, píše Gazeta Wyborcza.

Hovorca rezortu zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz televízii TVN24 povedal, že minister nariadil Národnému fondu zdravia preskúmať prípad aj situáciu v nemocnici. "Z pohľadu Varšavy je ťažké túto situáciu hodnotiť," uviedol Andrusiewicz a dodal, že inšpekcia ukáže, či došlo k nejakým chybám.

Úrady potvrdili zákonnosť interrupcií, keď je ohrozené zdravie a život

Poľské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu vydalo pokyny pre lekárov, v ktorých potvrdilo, že umelé ukončenie tehotenstva je zákonné v prípade, keď je ohrozené zdravie alebo život ženy. Informovala o tom agentúra AP. Ministerstvo upozornilo, že ukončenie tehotenstva je v prípade ohrozenia zdravia - či dokonca života ženy - v súlade so zákonom.

Lekárom pozastavili výkon praxe

ekári sa podľa ministerstva nesmú báť "prijať rozhodnutie" na základe svojich skúseností a dostupných znalostí z oblasti medicíny. Tento dokument určený lekárom - pôrodníkom ministerstvo vydalo v reakcii na smrť tehotnej ženy, ktorej bol odopretý umelý potrat. Lekárom, ktorí sa o Izabelu starali, pozastavili výkon praxe a prokuratúra začala vyšetrovanie, píše AP.

Nemocnica smrť pacientky ľutuje

Nemocnica, v ktorej žena zomrela, medzitým vydala vyhlásenie, že smrt pacientky ľutuje. Uviedla, že jediným predpokladom pre lekársky postup bola starosť o zdravie a život pacientky aj plodu. Lekári aj pôrodné asistentky podľa nemocnice urobili všetko, čo bolo v ich silách. "Celý lekársky postup podlieha posúdeniu prokuratúry a v tejto chvíli nemožno vynášať žiadne súdy," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Prípad vyšetruje štátne zastupiteľstvo v Katoviciach.

Vedenie zdravotníckeho zariadenia dnes tiež uviedlo, že "samostatnou otázkou je posúdenie právneho stavu týkajúceho sa prípustnosti interrupcií". Nemocnica podľa TVN24 zdôraznila, že všetky lekárske rozhodnutia boli urobené s ohľadom na predpisy platné v Poľsku.

Lekári čakali, kým srdce plodu neprestane byť

Rodina Izabely uviedla, že žena podľahla v 22. týždni tehotenstva septickému šoku. O jej smrti informovala advokátka Jolanta Budzowská, ktorá právne zastupuje rodinu zosnulých. Tridsaťročná žena zomrela 22. septembra v nemocnici v meste Pszczyna. Zdravotníci po jej prijatí diagnostikovali stratu plodovej vody a potvrdili predtým diagnostikované vrodené vývojové chyby plodu, píše server Onet.pl s odvolaním sa na vyhlásenie rodiny zosnulej.

S vybratím plodu však lekári údajne čakali, kým mu neprestane biť srdce. "Zomrela počas svojho pobytu v nemocnici, v správach zaslaných rodinným príslušníkom a priateľom uviedla, že podľa informácií, ktoré jej lekári poskytli, zaujali (zdravotníci) vyčkávací postoj a upustili od vyprázdnenia maternicovej dutiny, kým plod neodumrie, čo dávala do súvislosti s platným zákonom obmedzujúcim možnosti legálneho potratu," uviedli príbuzní ženy vo vyhlásení. Žena, ktorá bola vydatá a mala jednu dcéru, podľa nich zomrela po necelých 24 hodinách v nemocnici. "Časom poskytneme všetky informácie," uviedla advokátka, podľa ktorej aj väčšina informácií podlieha utajeniu kvôli vyšetrovaniu.

Prvá obeť rozhodnutia ústavného súdu

Podľa Budzowskej to bol dôsledok minuloročného rozhodnutia ústavného súdu, po ktorého náleze sa sprísnili už aj tak veľmi reštriktívne predpisy týkajúce sa potratov v katolíckej krajine. Podľa denníka Gazeta Wyborcza ide o prvú smrteľnú obeť rozhodnutia ústavného súdu. Ochrancovia ženských práv tvrdia, že lekári teraz v Poľsku radšej čakajú, až plod, ktorý nemá šancu na prežitie, zomrie v maternici, než aby vykonali potrat.

Tribunál, ktorému dominujú sudcovia dosadení vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), vlani v októbri zverejnil nález, na základe ktorého boli zakázané interrupcie aj v prípade závažného poškodenia plodu. Dovtedy boli prípustné potraty v troch prípadoch: keď tehotenstvo bolo dôsledkom znásilnenia či incestu, keď ohrozovalo život matky, a keď lekári zistili ťažké, nezvratné a nevyliečiteľné poškodenie plodu. Z posledného dôvodu bolo legálnych interrupcií najviac, skoro 1000 ročne. Podľa ústavného súdu ale práve toto ustanovenie odporovalo poľskej ústave, teda žena musí porodiť aj ťažko poškodené dieťa.

Masívne protesty

Rozhodnutie vyvolalo v Poľsku masívne protesty, tamojšia konzervatívna vláda však tlaku verejnosti neustúpila. Hovorca PiS Radoslaw Fogiel medzitým vyhlásil, že zákon umožňuje interrupciu v prípade, keď je ohrozený život ženy, a vládnuca strana podľa neho neplánuje kvôli tomuto prípadu zmenu zákona.

Poľské médiá zároveň informujú o tom, že sa v dolnej komore parlamentu nedávno objavil návrh na ďalšie sprísnenie zákona. Všetky prípady interrupcie prirovnávajú k vražde a hrozilo by za nich až doživotie, píše Gazeta Wyborcza. Autori návrhu - Nadácia Pre právo na život - chcú zakázať interrupcie aj v dvoch prípadoch, keď sú v Poľsku ešte možné, teda pri ohrození zdravia a života matky a pokiaľ je tehotenstvo dôsledkom trestného činu.

Návrh stanovuje, že za neúmyselné zbavenie života plodu hrozí trest odňatia slobody od troch mesiacov do piatich rokov. Ak je páchateľom matka, nepodlieha trestu. Ak niekto pripraví plod o život úmyselne, hrozilo by mu od päť do 25 rokov väzenia, ale aj doživotia. V prípade matky by súd mohol upustiť od potrestania.

Potraty boli povolené v troch prípadoch

Až do nálezu ústavného súdu, ktorému dominujú sudcovia dosadení vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), boli v Poľsku prípustné potraty v troch prípadoch. Keď tehotenstvo bolo dôsledkom znásilnenia či incestu, keď ohrozovalo život matky a keď lekári zistili ťažké, nezvratné a nevyliečiteľné poškodenie plodu. Z tohto posledného dôvodu bolo legálnych interrupcií najviac, skoro tisíc ročne. Podľa ústavného súdu však práve toto ustanovenie odporovalo poľskej ústave, teda faktu, že žena musí porodiť aj ťažko poškodené dieťa.