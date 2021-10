Summit G20 priniesol málo konkrétnejších klimatických záväzkov

Agentúry si všimli, že v záverečnom vyhlásení lídrov 20 najväčších ekonomík sveta sa objavilo len málo konkrétnych opatrení. Chýbali v ňom aj presnejšie dátumy stanovujúce, kedy má dôjsť k dosiahnutiu tzv. uhlíkovej neutrality či ukončeniu výroby energie prostredníctvom spaľovania uhlia. V prípade dosiahnutia uhlíkovej neutrality si lídri vytýčili za cieľ len dosiahnuť ju niekedy "do alebo okolo polovice" tohto storočia, uvádza AP.

Dohodli sa však, že do konca roka prestanú financovať tzv. zahraničnú výrobu energie z uhlia, približuje Reuters. V ich vyhlásení sa tiež uvádza, že aktuálne plány jednotlivých krajín na omedzenie emisií bude treba posilniť v prípade, že to bude "nevyhnutné". Lídri skupiny G20 sa ďalej zaviazali k tomu, že "urobia všetko, čo bude v ich silách" na to, aby v tomto smere splnili časové rámce vyplývajúce z cieľov tzv. parížskej klimatickej dohody z roku 2015, približuje DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že krajiny G20 budú dodržiavať klimatické ciele stanovené v zmienenej parížskej dohode. Skupina G20 zároveň opätovne potvrdila svoj záväzok poskytnúť ročne 100 miliárd dolárov na pomoc krajinám, ktoré sú klimatickými zmenami najzasiahnutejšie, uvádza AP.

Príliš málo konkrétnych opatrení na boj s klimatickými zmenami však bude podľa DPA sklamaním pre environmentálnych aktivistov, ktorí dúfali, že lídri G20 vyšlú v tomto smere jasný odkaz, a to aj vzhľadom na klimatický summit OSN (COP26), ktorý sa v nedeľu začal v škótskom Glasgowe.