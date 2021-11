Klimatickému summitu OSN hrozí krach, varuje Johnson: Záväzky niektorých krajín sú nedostatočné

Jednotlivé krajiny podľa neho neprichádzajú s dostatočnými záväzkami na to, aby sa globálne otepľovanie podarilo udržať pod kritickou hranicou 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou. Šanca, že sa podarí dosiahnuť dohodu, ktorá k tomuto cieľu povedie, Johnson hodnotí na "šesť z desiatich", uviedol denník The Guardian na svojich internetových stránkach.

Summitu v Glasgowe predchádzalo dvojdňové rokovanie šéfov krajín a vlád krajín skupiny G20 a čo do ochrany klímy na ňom podľa Johnsona urobili len malý pokrok, posunuli sa len "o piaď". V spoločnom vyhlásení chýbajú konkrétne opatrenia na znižovanie emisií. Len 12 krajín sa zaviazalo znížiť svoje emisie skleníkových plynov na nulu do roku 2050, zatiaľ čo niekoľko kľúčových krajín, ako je Čína a Saudská Arábia, sľubujú, že tento cieľ splnia do roku 2060.

Zdroj: TASR/Kevin Lamarque/Pool Photo via AP

Doterajšie záväzky krajín k obmedzovaniu emisií Johnson považuje za "kvapku v rýchlo sa otepľujúcom oceáne". Krajinám, ktoré nesú najväčšiu časť zodpovednosti za emisie z minulosti a za tie zo súčasnosti, Johnson vyčítal, že "neodvádzajú svoj kus práce".

Johnson o výzvach, aké pre ľudstvo predstavujú zmeny klímy, bude hovoriť v pondelok v prejave pri začatí summitu COP26, ktorého sa zúčastní napríklad americký prezident Joe Biden alebo indický premiér Nárendra Módí.

Nezaviazanie sa Číny a Ruska je podľa Bidena sklamaním

Americký prezident Joe Biden v nedeľu na konci summitu G20 v Ríme označil za "sklamanie" to, že na summite Čína ani Rusko "neprišli so záväzkami na riešenie klimatických zmien" pred začínajúcou sa klimatickou konferenciou COP26. Informovala o tom agentúra AP.

"Sklamanie súvisí s faktom, že Rusko a Čína v podstate neprišli so záväzkami na riešenie klimatických zmien," uviedol Biden, pričom rovnako tak kritizoval aj Saudskú Arábiu, ktorá podľa neho nerobí v tejto súvislosti dosť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Na summite budú chýbať prezidenti Ruska a Číny

V Glasgowe sa v nedeľu oficiálne začal klimatický summit OSN COP26, ktorý potrvá do 12. novembra. Na tomto summite sa neočakáva účasť ruského prezidenta Vladimira Putina ani jeho náprotivka z Číny Si Ťin-pchinga. Avšak na toto podujatie obaja posielajú vysokopostavených predstaviteľov svojich krajín, ktorí sa zúčastnia na medzinárodných rokovaniach.

Agentúra TASS však pripomenula, že Putin v nedeľu vystúpil na summite G20 počas zasadnutia zameraného na klimatické zmeny a životné prostredie. Počas svojho príhovoru ruský prezident vyzval na spoločné a komplexné riešenie klimatických problémov, pričom zdôraznil, že klimatické zmeny vníma Rusko ako vážny problém, pretože jeho dôsledky v krajine pociťujú.

Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Na záver dvojdňového summitu G20 v Ríme vedúci predstavitelia 20 najväčších ekonomík sveta vyzvali na "zmysluplné a efektívne" kroky vedúce k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Dohodli sa tiež, že do konca roka prestanú financovať tzv. zahraničnú výrobu energie z uhlia a zaviazali sa dodržiavať klimatické ciele stanovené v parížskej dohode.

Príliš málo konkrétnych opatrení na boj s klimatickými zmenami je však bude podľa DPA sklamaním pre environmentálnych aktivistov, ktorí dúfali, že lídri G20 vyšlú v tomto smere jasný odkaz, a to aj vzhľadom na klimatický summit OSN (COP26).