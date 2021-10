Plán boja proti KORONAVÍRUSU si podľa WHO žiada na budúci rok vyše 23 miliárd dolárov

WHO tvrdí, že financie pre jej nástroj s názvom Access to Covid Tools Accelerator (ACT Accelerator), zameraný na vývoj, výrobu, obstarávanie a distribúciu nástrojov na riešenie pandémie, by pomohli v boji proti globálnej nerovnosti pri zavádzaní. WHO uviedla, že splnenie jej plánu by mohlo pomôcť zabrániť najmenej piatim miliónom ďalších potenciálnych úmrtí okrem takmer piatich miliónov už zaznamenaných.

"Partnerstvo popredných svetových zdravotníckych agentúr v ACT Accelerator potrebuje 23,4 miliardy dolárov, aby pomohlo najrizikovejším krajinám zabezpečiť a nasadiť nástroje proti COVID-19 do septembra 2022... Toto číslo bledne v porovnaní s biliónmi dolárov v ekonomických stratách spôsobených pandémiou a nákladmi na stimulačné plány na podporu národnej obnovy," uviedla WHO.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus konštatoval, že "na ukončenie pandémie musia vlády, výrobcovia a darcovia plne financovať ACT Accelerator, aby sa vyriešila nerovnosť v prístupe k vakcínam, testom a liečbe COVID-19". "Nikde nie je táto nerovnosť taká zjavná ako na africkom kontinente, kde len osem percent populácie dostalo jednu dávku vakcíny proti COVID-19," povedal juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa.