Strašné obvinenie hviezdnej baletky (32): Detaily sexpekla! S manželom mala zneužívať mladučké tanečnice

Dve profesionálne tanečnice podali 28. júla žalobu na Dusty a jej manžela Mitchella, učiteľa tanca. Minulý týždeň sa k žalobe prihlásili ďalšie tri údajné obete. Informoval o tom okrem iného Boston Globe. Tanečný svet je otrasený.

Podľa denníka Daily Mail by útoky mali siahať do roku 2014 a vždy mali mať rovnaký scenár. Tanečné hviezdy sa vraj skamarátili s mladými talentmi a sľúbili im skvelú kariéru.

Jedna obeť hovorí, že ju opili a zaviedli do miestnosti plnej zbraní. Tam ju Dusty tlačila a držala na matraci, kým ju manžel sexuálne zneužíval. Plakala, volala „nie“ a „prestaňte“.

Ďalšia obeť mala podľa žaloby nosiť spandexový oblek od hlavy po päty. Potom bola priviazaná k stolu a týraná. „Kričala“ a „plakala“, bola tiež škrtená, bitá a penetrovaná sexuálnymi hračkami. Buttonovci nad ňou mali „úplnú kontrolu“ a hrozili jej zničením kariéry.

Jej vysnívaná kariéra sa začala, keď mala sedem rokov

Dusty Buttonová sa narodila v Myrtle Beach v Južnej Karolíne v USA a s baletom začala ako 7-ročná. Len o tri roky neskôr bola objavená pre vianočný muzikál „Radio City Christmas Spectacular“ v New Yorku.

Ako 16 -ročná sa presťahovala do New Yorku, aby trénovala v American Ballet Theatre. Nasledovali vedúce úlohy a ocenenia, kým nebola Dusty v roku 2012 prijatá do súboru slávneho „Boston Ballet“. O rok neskôr bola povýšená na sólistku, v roku 2014 dokonca na primabalerínu - bola to kariéra snov.

Dusty opustil bostonský balet v máji 2017. Dnes vyučuje mladých tanečníkov.

Obvinenia odmietajú

Buttonovci odmietajú všetky obvinenia. „Tešíme sa, že na súde očistíme obe vaše mená,“ povedal CNN jej zástupca Marc John Randazza. „Náš uhol pohľadu zostáva rovnaký.“ Sudca už podľa televízie jeho žiadosť o zamietnutie žaloby z dôvodu premlčania zamietol.

Bostonský balet sa k obvineniam nechcel vyjadrovať, uviedol však podľa televízie, že podporuje jednu zo žalobkýň. Podľa tanečnej spoločnosti je pre ňu odvážne podeliť sa o svoje skúsenosti s verejnosťou, aby chránila ostatných a žiadala spravodlivosť.