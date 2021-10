Jasný verdikt parlamentu v Poľsku: Stav núdze na hranici s Bieloruskom predĺžia o 60 dní

Za predĺženie núdzového stavu zahlasovalo vo štvrtok večer 237 poslancov dolnej komory poľského parlamentu (Sejm), 179 bolo proti a 31 sa zdržalo. V stredu podpísal príslušnú žiadosť vlády vo Varšave poľský prezident Andrzej Duda. Svojím rozhodnutím chce Poľsko "čeliť tlaku bieloruského režimu na destabilizáciu EÚ", uvádza sa v príspevku na oficiálnom účte Sejmu na Twitteri.

