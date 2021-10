Štvrté kolo raketových testov za mesiac: Severná Kórea vyskúšala novú protilietadlovú strelu

Za posledný mesiac ide už o štvrté kolo raketových testov, Pchjongjangu upozorňuje agentúra AP. "Kórejská ľudovodemokratická republika otestovala 30. septembra svoju novú protilietadlovú strelu," napísala KCNA s tým, že to má "veľmi praktický význam pri štúdiu a vývoj rôznych možných protilietadlových raketových systémov". Cieľom testu bolo podľa KCNA overiť funkčnosť odpaľovacieho zariadenia, radaru a bojového výkonu rakety. Severokórejský líder Kim Čong-un sa podľa agentúry Reuters na raketovej skúške zrejme nezúčastnil. Namiesto neho bol na mieste prítomný člen vplyvného politbyra vládnucej Kórejskej strany práce Pak Čong-čon.

Severná Kórea v utorok podľa vlastných slov úspešne otestovala novú hypersonickú strelu Hwasong-8. V polovici septembra zase Pchjongjang do Japonského mora odpálil dve rakety krátkeho doletu. Krátko predtým KĽDR skúšobne odpálila nový typ riadených striel dlhého doletu. Testy balistických rakiet pritom KĽDR zakazuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Spojené štáty, Británia a Francúzsko v reakcii na utorňajšie testy severokórejských zbraní zvolali na piatok zasadnutie BR OSN. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok v súvislosti so sériou testov balistických rakiet vyhlásil, že Severná Kórea zvyšuje mieru nestability a neistoty, napísala agentúra AFP.

"Sme znepokojení týmito opakovanými porušeniami rezolúcie Bezpečnostnej rady (OSN), ktoré podľa môjho názoru vytvárajú podmienky pre nestabilitu a neistotu," povedal Blinken novinárom po ekonomických rokovaniach EÚ a USA v Pittsburghu. Šéf americkej diplomacie uviedol, že USA nevedia potvrdiť, či KĽDR skutočne otestovala hypersonickú strelu ako sama tvrdí. Takáto strela dokáže letieť päťnásobne rýchlejšie než je rýchlosť zvuku, približuje AFP.

Zdroj: SITA - (Olivier Douliery/Pool via AP)

Blinken dodal, že USA "vyhodnocujú a posudzujú" to, aké rakety KĽDR vypustila, a akú technológiu pri tom použila. Bez ohľadu na to však ide podľa jeho slov o opakované porušenie rezolúcie BR OSN, čo "musí medzinárodné spoločenstvo brať veľmi vážne". Blinken okrem toho vyjadril plnú podporu akýmkoľvek opatreniam zo strany Južnej Kórey, ktoré by mohli zmierniť napätie s KĽDR. Líder KĽDR Kim Čong-un predtým vo štvrtok odsúdil ponuku USA na dialóg a administratívu amerického prezidenta Joea Bidena obvinil, že voči KĽDR pokračuje v nepriateľskej politike.