Severná Kórea sa pokúša utajiť pred svetom verejné popravy, naznačuje medzinárodné spoločenstvo

SOUL - Severná Kórea sa pokúša zastaviť úniky informácií do vonkajšieho sveta o svojich verejných popravách z posledných rokov. To naznačuje, že Pchjongjang reaguje na medzinárodné spoločenstvo, ktoré pozorne sleduje stav ľudských práv a ich porušovanie v tejto izolovanej krajine, napísala v stredu výskumná skupina so sídlom v Soule.