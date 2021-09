Belgické úrady rekonštruujú udalosti, ktoré viedli k smrti Jozefa Chovanca

Televízna stanica RTBF v pondelok upozornila, že rekonštrukcia sa začína ráno o 09.00 h a bude bez prítomnosti médií. Počas dvoch dní bude prevádzka letiska značne obmedzená. Odletová hala bude na niekoľko hodín čiastočne ohradená a to isté platí aj pre plochu letiska. Najväčšia pozornosť sa však sústredí na celu, v ktorej Chovanec strávil päť hodín – od vyvlečenia z lietadla, kde sa dostal bez letenky a vykazoval znaky násilného správania, až do chvíle, keď lekárska hliadka skonštatovala upadnutie do kómy a nariadila jeho prevoz do nemocnice.

"Bude tam veľa ľudí. Všetci aktéri z tej noci: polícia, bezpečnostná služba, lekár... Potom obhliadajúci sudca, ktorý nariadil rekonštrukciu udalostí, v sprievode odborníkov. Ministerstvo spravodlivosti zastupuje kráľovský prokurátor. A potom ďalší kľúčoví hráči, ako sú vdova po Jozefovi Chovancovi, jeho právnici a technickí poradcovia," uviedol pre RTBF generálny prokurátor z mesta Mons Ignacio de la Serna.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Rekonštrukcia bude prebiehať v reálnom čase

RTBF pripomenula že rekonštrukcia bude prebiehať v reálnom čase, minútu po minúte. Každé gesto, dialóg alebo postoj sa budú opakovať. Cieľom je umožniť vyšetrovateľom vizualizáciu miesta činu a lepšie porozumieť rôznym zásahom zo strany účastníkov tejto udalosti. "Cieľom je porovnať všetky prvky súdneho spisu s tým, čo bude zopakované. Rekonštrukciou udalostí uvidíme, či obsah pojednávaní a správ zodpovedá realite," spresnil De la Serna.

Podľa RTBF aj žalujúca strana netrpezlivo očakáva výsledky rekonštrukcie. Pre vdovu po Chovancovi a jej právnikov by to mala byť príležitosť lepšie porozumieť tomu, čo sa v cele zadržania dialo aj mimo toho, čo zachytili priemyselné kamery. "Máme videá, ale nemáme zvuk. Chceli by sme vedieť, čo bolo povedané alebo urobené a kto to povedal a urobil," uviedla Ann Van De Steenová, právnička v službách Henriety Chovancovej.

V hre je viacero možností jeho úmrtia

Jednou z výziev dvojdňovej rekonštrukcie udalostí je zistiť čo mohlo spôsobiť smrť zadržaného Slováka. V hre je viacero možností: sebapoškodzovanie, ktoré si Chovanec spôsobil búchaním hlavy o stenu, nešetrný zásah letiskovej polície, alebo upokojujúci prostriedok, ktorý mu vpichli počas potýčky v cele. Doteraz nebola ani jedna z uvedených možností jednoznačne uprednostnená. Podľa RTBF sa však najnovší znalecký posudok prikláňa k príčine číslo jeden: poškodeniam, ktoré si Slovák spôsobil sám, čo by bolo oslobodzujúce pre členov letiskovej polície, ktorí sa neprimeraným spôsobom pokúšali upokojiť zadržaného Slováka.

"Jeho smrť treba dať do súvislosti so stavom mozgovej smrti spôsobený edémom, čo je veľmi pravdepodobne spojené s početnými a násilnými nárazmi hlavy pána Chovanca o stenu žalára", cituje RTBF zo znaleckého posudku, ktorý unikol do médií niekoľko dní pred rekonštrukciou udalostí. Prokurátor De la Serna upozornil, že únik dokumentu, ktorý mal zostať utajený, narúša hladký priebeh vyšetrovania a bráni justičnému aparátu nerušene vykonávať svoju prácu. "Tento posudok však nie je konečný, všetko bude závisieť od rekonštrukcie," odkázal prokurátor.

Advokátka Van De Steenová v tejto súvislosti zdôraznila, že jej strana nebola upovedomená o tom, že existuje nový znalecký posudok, a dodala, že je možné hovoriť o "sprisahaní", ktoré má v tejto veci Rekonštrukcia udalostí na letisku v Charleroi bola naplánovaná na skoršie obdobie, jej realizáciu však prvýkrát znemožnila pandémia ochorenia Covid-19.