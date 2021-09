Rukojemnícka dráma na diaľnici v Nemecku: Po hádke v autobuse zadržal Srb troch vodičov

K incidentu, ktorého okolnosti stále nie sú jasné, došlo na úseku diaľnice A9 medzi mestami Hilpoltstein a Greding, ktorý musela polícia uzavrieť v oboch smeroch. Udalosti predchádzala hádka v srbskom autobuse, ktorý smeroval cez Nemecko do tejto balkánskej krajiny. Spor prerástol do fyzickej potýčky medzi niekoľkými pasažiermi, počas ktorej utrpeli ľahšie zranenia dve osoby, a následne do údajnej rukojemníckej drámy.

Okolnosti nie sú známe

Prvé správy hovorili o tom, že ozbrojený muž zadržal v autobuse troch vodičov. Polícia však neskôr uviedla, že vôbec nie je jasné, či išlo skutočne o rukojemnícku drámu, ani či mal muž skutočne zbraň, ako to sám tvrdil; vyhrážal sa pritom, že zabije všetkých ľudí v autobuse.

Vozidlo zastalo v odstavnom pruhu a všetci pasažieri okrem uvedeného muža a troch vodičov z vozidla vystúpili. Na mieste boli desiatky policajtov, ktorým asistoval i vrtuľník.

Polícia muža zadržala

Po dlhšom čase z autobusu vystúpili aj traja vodiči a špeciálna zásahová jednotka (SEK) následne okolo 21.30 uskutočnila operáciu, počas ktorej odpálila viacero zábleskových granátov a podozrivého muža zadržala. Pri zatýkaní nekládol žiaden odpor. Podľa polície išlo o 30-ročného Srba.

Pri počiatočnej prehliadke páchateľa ani autobusu sa žiadna zbraň nenašla. Vyšetrovatelia zatiaľ neuviedli, čo bolo predmetom sporu, ktorý celú konfrontáciu, trvajúcu niekoľko hodín, vyvolal.