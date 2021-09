Ľudia v Mjanmarsku sa nevzdávajú: Po výzve na povstanie ničili stožiare patriace armáde

Mjanmarská tieňová "vláda národnej jednoty" vyzvala v utorok na celonárodné povstanie proti vojenskej junte, ktorá po februárovom prevrate prevzala moc v krajine. Demonštranti sa podľa svojich vyjadrení zamerali na 11 stožiarov mobilnej komunikácie v Sagainskej oblasti, ktoré patria armádou vlastnenej telekomunikačnej spoločnosti Mytel.

Protesters from many villages in Salingyi & Yinmarpin tsp marched in a rally to show their unity in uprising against the Evil Dictator. #SupportRevolutionForDemocracy #Sep8Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/3SdaRONmXL