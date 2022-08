Mjanmarská junta predĺžila výnimočný stav o pol roka

RANGÚN - Rada pre obranu a bezpečnosť v Mjanmarsku jednomyseľne súhlasila so žiadosťou šéfa tamojšej junty Min Aun Hlaina o predĺženie výnimočného stavu v krajine o ďalších šesť mesiacov. Informuje o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá.

Junta vyhlásila výnimočný stav po prevrate, ktorý vo februári minulého roka viedol k zosadeniu vlády de facto premiérky Aun Schan Su Ťij a uvrhol Mjanmarsko do nestability. Už predtým junta uviedla, že výnimočný stav bude zrušený do augusta 2023, hoci niekoľko dní po prevrate oznámila, že potrvá najviac jeden rok.

Su Ťij je od prevratu zadržiavaná

Armáda odôvodnila svoje uchopenie moci údajnými masívnymi podvodmi vo voľbách v roku 2020, ktoré vyhrala Národná liga za demokraciu (NLD) vedená Su Ťij. Výsledky volieb zrušila a oznámila, že odhalila viac ako 11 miliónov prípadov podvodov. Zahraniční pozorovatelia však uviedli, že hlasovanie bolo do značnej miery slobodné a spravodlivé.

Su Ťij je od prevratu zadržiavaná a čelí množstvu eklektických obvinení, za ktoré by mohla byť uväznená. Su Ťij bola odsúdená na 11 rokov väzenia a v júni bola premiestnená z tajného miesta do špeciálne vybudovanej samotky vo väznici v hlavnom meste Nepjito. Je stíhaná v mnohých prípadoch, ktoré iniciovala armáda a mohla by byť odsúdená na viac ako 150 rokov väzenia. Jej podporovatelia i nezávislí analytici tvrdia, že obvinenia sú politicky motivované a sú pokusom zdiskreditovať ju a legitimizovať prevzatie moci armádou.