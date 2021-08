Obrovský požiar mrakodrapu v Miláne: VIDEO Ľuďom zostali iba oči pre plač, 70 rodín prišlo o všetko

Oheň sa začal šíriť na horných poschodiach výškovej budovy na okraji Milána, metropoly talianskeho regiónu Lombardsko. "Plamene sa následne rozšírili na nižšie poschodia," uviedli na sociálnej sieti Twitter zdroje miestnych hasičov.

No injuries reported after a high-rise fire spread rapidly through a 20-story residential building in Milan, Italy.



The city’s mayor said firefighters were kicking down doors, apartment by apartment, to make sure there were no victims. https://t.co/B2kYnc5YOC pic.twitter.com/cucs2Si9Vf