USA varovali pred ďalšou hrozbou pri kábulskom letisku: Útok podľa Bidena príde už o pár hodín

"Situácia na mieste je naďalej mimoriadne nebezpečná a hrozba teroristických útokov na letisko zostáva vysoká. Naši velitelia ma informovali, že (teroristi) veľmi pravdepodobne zaútočia v nasledujúcich 24-36 hodinách," povedal Biden po neverejnom brífingu s vládnym bezpečnostným tímom.

Americký prezident zároveň poznamenal, že útok americkým dronom na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) v Afganistane, ku ktorému došlo skôr v sobotu, "nebol posledný". Pri štvrtkovom samovražednom bombovom útoku pri letisku Hámida Karzaja v Kábule zahynulo podľa niektorých médií vrátane stanice CNN viac ako 170 civilistov a najmenej 200 utrpelo zranenia. Pri explózii prišlo o život aj 13 amerických vojakov.

Pri spomínanom odvetnom útoku Spojených štátov zahynuli podľa ministerstva obrany (Pentagón) dvaja vysokopostavení členovia IS a ďalší utrpel zranenia. Zranenia neutrpel žiadny civilista, uviedol na tlačovej konferencii Pentagónu generálmajor Hank Taylor. Washington stanovil ako konečný termín odchodu z Afganistanu utorok 31. augusta. Spojené štáty avizovali, že budú z Kábulu prevádzkovať evakuačné lety do poslednej chvíle.

USA varovali pred konkrétnou hrozbou pri kábulskom letisku

Spojené štáty varovali v noci na nedeľu pred "konkrétnou, vierohodnou hrozbou" neďaleko letiska v afganskej metropole Kábul. Washington v tejto súvislosti vyzval všetkých amerických občanov, aby opustili oblasť okolo letiska. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vzhľadom na konkrétnu, vierohodnú hrozbu by všetci občania USA v blízkosti kábulského letiska ... mali okamžite opustiť priestor okolo letiska," oznámilo americké veľvyslanectvo v Afganistane.

Americké sily boli po štvrtkovom samovražednom bombovom útoku donútené bližšie spolupracovať s afganským hnutím Taliban, aby dokázali zabrániť ďalším útokom, komentuje AFP. Americký prezident Joe Biden skôr v sobotu informoval, že v najbližších 24 až 36 hodinách môže dôjsť k ďalšiemu teroristickému útoku na kábulské letisko.

Británia ukončila svoju evakuačnú operáciu v Afganistane

Z letiska Hámida Karzaja v afganskej metropole Kábul odleteli v sobotu poslední príslušníci britských ozbrojených síl. Londýn tak ukončil svoju evakuačnú operáciu aj napriek tomu, že v Afganistane sú stále stovky ľudí, ktorí majú nárok na presídlenie do Spojeného kráľovstva, informovala agentúra AFP.

"Ďakujeme všetkým, ktorí tak statočne slúžili pod obrovským tlakom a v hrozných podmienkach aby zaistili evakuáciu tých najzraniteľnejších civilistov," napísalo na Twitteri britské ministerstvo obrany. Britským vojakom, ktorí sa podieľali na evakuácii poďakoval aj premiér Boris Johnson s tým, že za menej ako dva týždne sa im podarilo evakuovať viac ako 15.000 ľudí.

V rámci evakuačnej operácie s názvom Pitting bolo do Kábulu z Británie vyslaných viac ako 1000 vojakov, diplomatov a predstaviteľov vlády s cieľom zachrániť pred Talibanom britských občanov a afganských spojencov, približuje britský denník The Guardian. Podľa náčelníka generálneho štábu britských ozbrojených síl generála Nicka Cartera bola evakuačná operácia tak "úspešná, ako to len v daných podmienkach bolo možné".

Britský minister obrany Ben Wallace skôr v sobotu informoval, že podľa jeho odhadov sa v Afganistane nachádza ešte 1100 Afgancov, ktorí spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť evakuovaní. Carter zároveň dodal, že v prípade, ak sa týmto Afgancom podarí nejakým spôsobom z Afganistanu odísť, budú v Británii vítaní.